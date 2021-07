Come trasferire gli screenshot di PS5 su PC o telefono

È utile sapere come trasferire gli screenshot di PS5 sul PC e sul telefono, ma non è facile come condividere screenshot e video di PS5 con altre persone.

Per impostazione predefinita, PlayStation 5 acquisisce uno screenshot o un video ogni volta che vinci un premio, assicurandoti di non perdere i tuoi orgogliosi successi di gioco, ma potresti anche voler conservare una copia di quel contenuto sugli altri tuoi dispositivi.

Copiare gli screenshot sul tuo computer è relativamente facile. Trova un’unità USB gratuita e sei a posto. Sfortunatamente, al momento in cui scriviamo, ottenere screenshot dalla PS5 sul tuo telefono è molto più difficile.

In assenza di una soluzione adeguata da parte di Sony, ne abbiamo trovata una furba, che spieghiamo di seguito.

Come trasferire gli screenshot di PS5 sul tuo PC

1. Trova l’unità USB E assicurati di non essere preoccupato per ciò che è memorizzato su di loro.

La PS5 dovrebbe semplicemente creare una nuova cartella per gli screenshot senza disturbare ciò che è già presente, ma è meglio prevenire che curare, quindi fai dei backup prima di iniziare.

(Credito immagine: Kingston)

2. Dal menu principale di PS5, Vai su Impostazioni. È la piccola icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra della schermata principale.

(Credito immagine: Alan Martin)

3. Scorri verso il basso fino a Memoria e fare clic per selezionarlo. È la settima opzione in meno.

(Credito immagine: Alan Martin)

4. Dal menu Archiviazione, scorrere e seleziona “galleria multimediale”, Dove sono archiviati tutti i tuoi screenshot e video.

(Credito immagine: Alan Martin)

5. Evidenzia il tuo screenshot o video Vuoi andare sul tuo computer e selezionarlo.

(Credito immagine: Alan Martin)

6. Dal menu che compare, Premi Copia su unità USBLa PS5 copierà lo screenshot o il video sull’unità USB.

(Credito immagine: Alan Martin)

Come trasferire più screenshot di PS5 sul tuo PC

1. Per trasferire più schermate da PS5 al PC contemporaneamente, segui i passaggi 1-4 come mostrato sopra, fino a raggiungere Schermata Galleria multimediale.

(Credito immagine: Alan Martin)

2. Questa volta, vai a sinistra dello schermo e premi il pulsante con Due caselle e una casella di controllo. Quando ci passi sopra, si chiamerà Seleziona Multiplo.

(Credito immagine: Alan Martin)

3. proprio adesso premi X Su ogni screenshot o clip video della PS5 che desideri trasferire sul tuo PC.

potresti cancella elemento Premendo nuovamente X. Le opzioni sul lato destro manterranno una registrazione continua del numero di screenshot che hai scelto.

(Credito immagine: Alan Martin)

4. Una volta che hai tutti gli screenshot e i video di PS5 che desideri trasferire sul tuo PC, Premi il pulsante a tre puntit nell’angolo in basso a destra dello schermo e Scegli Copia su unità USB.

(Credito immagine: Alan Martin)

5. Inserisci la chiavetta USB nel tuo PC o Mac e apri l’unità. Screenshot e video verranno ordinati in modo ordinato in cartelle denominate per ogni titolo di gioco, quindi dovrebbe essere facile trovare quello che stai cercando.

(Credito immagine: Alan Martin)

Come trasferire gli screenshot di PS5 sul telefono

Incredibilmente, Sony non ha creato un modo per condividere facilmente screenshot e video da PS5 al tuo smartphone. Ma c’è una soluzione alternativa che include la funzione delle parti sulla console e l’app PlayStation per Android o iOS.

1. Trova screenshot PS5 Vuoi andare al tuo telefono, usando i passaggi 1-4 come descritto nella prima sezione sopra.

(Credito immagine: Alan Martin)

2. Apri lo screenshot, quindi Fai clic sul pulsante di condivisione .. Questo pulsante si trova nell’angolo inferiore sinistro della foto o del video.

(Credito immagine: Alan Martin)

3. Esatto, dovrai almeno infastidire qualcun altro per ottenere uno screenshot o un video sul tuo telefono. Quanto a Crea una nuova “festa” o scegline una esistente a cui inviare i media.

(Credito immagine: Alan Martin)

4. Una volta che il partito è stato creato o scelto, Fare clic su invia Lo screenshot o il video verranno inviati a loro. Ma soprattutto, la conversazione verrà aggiornata anche sul tuo telefono.

(Credito immagine: Alan Martin)

5. Apri l’app PlayStation sul tuo telefono. Se non lo hai già, puoi scaricare un file App PlayStation per Android o il App PlayStation per iOS. Accedi con il tuo account Nome utente e password PSN.

(Credito immagine: Alan Martin)

6. Una volta effettuato l’accesso all’app, Clicca sull’icona della chat. È la bolla con due bolle recenti nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

(Credito immagine: Alan Martin)

7. Trova la chat a cui hai inviato i file multimediali che desideri recuperare. È probabile che sia occupa il primo posto sotto le parti, come per noi nello screenshot qui sotto.

(Credito immagine: Alan Martin)

8. Una volta entrato nella chat, Clicca sull’immagine per aprirla. allora puoi Scarica screenshot o video di Fare clic sull’icona della freccia in giù sotto di essa.

(Credito immagine: Alan Martin)

Questa non è una soluzione perfetta, dal momento che devi disturbare almeno un’altra persona per accedere al tuo prezioso screenshot. In alternativa, puoi condividere il tuo screenshot su Twitter e scaricarlo da lì, ma ciò significa coinvolgere più persone. O, naturalmente, se hai un laptop o un computer desktop, puoi trasferirli tramite un’unità USB, quindi inviarli via email a te stesso o salvarli su Google Foto o iCloud, prima di accedervi dal tuo telefono.

Non è una soluzione perfetta, quindi speriamo che Sony trovi un’opzione migliore in futuro, ma per ora questi sono i modi più diretti per condividere gli screenshot di PS5 con il tuo telefono.

