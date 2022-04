Le esclusive Nintendo Switch sono disponibili su PlayStation

Nintendo e Sony non sono più esclusive. | © Nintendo, Sony

Non molto tempo fa, un’esclusiva PlayStation è arrivata su Nintendo SwitchE ora i dolci fratelli giapponesi stanno ricambiando: alcuni giochi Nintendo Switch precedentemente esclusivi saranno presto giocabili su PlayStation.

I giochi esclusivi per Nintendo Switch stanno arrivando su PlayStation

Zelda? Mario? No… calmati. Niente del genere. I grandi ragazzi risiedono ancora saldamente nell’angolo Nintendo e, proprio come con l’esclusiva PlayStation resa disponibile su Nintendo Switch, questi giochi non sono esattamente fornitori di sistemi. I giochi in questione sono:

La casa dei morti: nuova edizione

Trilogia di Shadowrun

La storia delle stagioni: pionieri della città degli ulivi

Ora, le prime due fughe di notizie, per essere onesti, ma sono anche le prime indiscrezioni: la casa dei morti è stata scoperta nel backend di PSN, mentre la trilogia di Shadowrun è stata trovata anche lì. Qualche povera anima deve aver fallito e l’ha caricata sul backend abbastanza presto, il che ci dà la conferma di cui abbiamo bisogno per trapelare con fiducia. Per quanto riguarda Story of Seasons, questo è già stato ufficialmente confermato da PlayStation.

Sebbene nessuno di questi giochi sia necessariamente AAA, sono divertenti da godere. Shadowrun Trilogy è un gioco di ruolo tattico che è un futuro cyberpunk distopico, derivato da un classico gioco da tavolo. Il remake di House of the Dead è un remake di un classico gioco arcade del 1997, mentre Story of Seasons è una buona simulazione agricola vecchio stile in cui rilassarsi.

Anche se questi giochi non sono i più eccitanti, potrebbero aprire la strada all’arrivo di altri giochi Nintendo su PlayStation in futuro, quindi siamo entusiasti di vedere i due giganti giapponesi collaborare.