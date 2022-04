Per impostazione predefinita, WhatsApp mostra a tutti il ​​tuo stato online, mostrando se sei attualmente online e la data e l’ora dell’ultima volta che sei stato online utilizzando WhatsApp. Ma cosa succede se preferisci essere più privato e nascondere il tuo stato WhatsApp online? Puoi farlo ed è facile da configurare su WhatsApp per iPhone, Android, Mac o Windows.

Come nascondere lo stato online su WhatsApp per iPhone per migliorare la privacy

Vuoi essere più privato quando usi WhatsApp? Puoi nascondere il tuo stato online, che non apparirà più quando eri online o l’ultima volta che sei stato online utilizzando il Servizio.

Nota che nascondendo lo stato online di WhatsApp, scoprirai che uno degli effetti collaterali è che ti impedisce anche di vedere lo stato online degli altri utenti.

Apri l’app WhatsApp vai alle impostazioni” Vai su “Account” Scegli “Privacy” Clicca su “Ultimo visto” Seleziona lo stato del contatto che preferisci visualizzare: Tutti, Solo contatti, Nessuno Esci dalle impostazioni di WhatsApp e usa l’app come al solito, con lo stato della connessione impostato (o nessuno stato)

Ricorda che scegliere di nascondere il tuo stato online e lo stato visto l’ultima volta su WhatsApp ti impedirà anche di vedere lo stato degli altri utenti e se sono online o quando erano online l’ultima volta. Questo è giusto, giusto?

Questo può essere utile se vuoi aggiungere un po’ di privacy extra al tuo utilizzo di WhatsApp, ma può essere particolarmente utile se lo desideri. Aggiungi un nuovo contatto a WhatsApp e interagisci con loro ma non ti fidi ancora completamente di loro. Ricorda solo che il tuo stato online nelle impostazioni di WhatsApp influisce su tutte le tue conversazioni, non solo su un contatto.

Per un po’ di privacy in più, puoi farlo anche tu Disattiva le conferme di lettura in WhatsApp Se ti piace.

Questo vale per nascondere il tuo stato online su WhatsApp su iPhone, Android, Mac, Windows e Web, ricordati solo di andare in Impostazioni account > Privacy e regolare lo stato Ultimo visto in base alle tue esigenze.

Nascondi il tuo stato online su WhatsApp? Perché e perché no? Fateci sapere che ne pensate nei commenti.

E a proposito, puoi anche tu Nascondi il tuo stato di FaceBook Messenger E Nascondi il tuo stato Instagram Inoltre, se desideri maggiore privacy quando utilizzi questi servizi.

