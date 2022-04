Quali mappe ci sono in Rainbow Six Mobile? – l’assedio

Rainbow Six Mobile è ufficialmente in arrivo, offrendo ai fan di Rainbow Six Siege qualcosa da aspettarsi o da odiare.

Ubisoft ha dichiarato che Rainbow Six Mobile non intende sostituire Rainbow Six Siege. Non vedrai i giocatori su PC affrettarsi a disinstallare Siege in modo che possano invece giocare sul proprio telefono.

Gli sviluppatori hanno affermato: “Poiché non possiamo portare i nostri monitor con noi ovunque, Rainbow Six Mobile ti darà l’opportunità di giocare al gioco che ami in brevi raffiche accessibili, consentendo a milioni di nuovi giocatori di provare l’esperienza R6”.

È giusto che Rainbow Six Mobile contenga alcuni degli stessi oggetti e contenuti di Siege. Questo include le mappe. Ma quali sono in Rainbow Six Mobile? Finora sono state confermate solo due mappe.

Banca – Mappa mobile di Rainbow Six

Bank è una mappa situata nel mezzo di una città densamente popolata. La banca stessa è altamente fortificata, il che significa che gli aggressori avranno difficoltà a infiltrarsi e fissare un bersaglio. D’altra parte, i difensori possono facilmente valorizzare le piccole stanze al loro interno.

Bank è stato rilasciato per la prima volta quando Rainbow Six Siege è uscito nel 2015. Si svolge a Los Angeles. La rielaborazione nel 2021 ha reso la mappa un po’ più equilibrata ma è comunque considerata una delle mappe più mediocri del gruppo competitivo. Sarà interessante vedere quali modifiche apporta la versione mobile.

Border – mappa arcobaleno sei per dispositivi mobili

La seconda mappa confermata per Rainbow Six Mobile è Borders. È un micidiale avamposto tra due paesi circondato da montagne. I confini contengono edifici vecchi e nuovi ma hanno anche aree aperte che lo rendono molto pericoloso. È una delle mappe più aperte di Rainbow Six.

Questa mappa a tema mediorientale è apparsa nel 2016 con l’aggiornamento Dust Line. A differenza di Bank, Borders favorisce gli attaccanti. Nonostante ciò, Borders è rimasta una mappa molto interessante che sembra solida per tutti i giocatori in competizione.

Ci sono altre mappe su Rainbow Six Mobile?

Finora sono state rivelate solo due mappe per Rainbow Six Mobile. Gli sviluppatori affermano che ulteriori informazioni saranno presto disponibili nella sezione Mappe di Sito web di Rainbow Six MobileTuttavia, ciò significa che è probabile che più mappe verranno annunciate nel prossimo futuro.

