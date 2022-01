Attenzione residenti del villaggio di Kwai Chung! SmartTone, dati CMHK gratuiti, punti di chiamata, musica e film on-demand – versione mobile ePrice.HK

Gli abitanti del villaggio di Kwai Chung hanno subito molti disastri! La proprietà è stata chiusa per cinque giorni, non c’era via d’uscita, una cena non è stata organizzata stasera (22/1). Non c’è niente da fare a casa e in istituto, la famiglia vive e si precipita su Internet. Il Wi-Fi potrebbe non essere sufficiente! Non importa, clienti SmarTone e CMHK, il tuo provider di rete lo ha organizzato per te!(CSL e 3 persone a Hong Kong, potrebbero non essere state riformulate questa settimana)

Controlla prima la posizione dell’utente SmartTone

SmarTone ha intensificato il supporto per i clienti in quarantena. In risposta alla recente e frequente epidemia di epidemia, se i clienti del piano tariffario mensile di telefoni cellulari devono essere messi in quarantena in centri di quarantena o edifici chiusi per isolamento obbligatorio (incluso il villaggio di Kwai Chung), i clienti devono solo fornire e verificare determinati certificati. Ottieni 100 GB extra di dati locali gratuiti, minuti locali illimitati, musica JOOX VIP gratuita per 1 mese e piano standard hmvod.

Esempi di centri di quarantena/edifici vietati:

Qian Kwai House, Hiu Kwai House, Nga Kwai House, Xu Kwai House, Yat Kwai House, Ying Kwai House, Kwai Chung Estate

Centro di quarantena di Pennys Bay

Silka Tsuen Wan Hong Kong

Cosmo Hotel Hong Kong

Dorsett Kwun Tong

Chai Wan Lee Yu Mun Resort e Parco

Inoltre, i membri SmarTone PriorityPlus Premium, PriorityPlus, i clienti SmarTone a lungo termine con più di 10 anni o i clienti a banda larga SmarTone Home 5G, che devono essere messi in quarantena al Penny’s Bay Quarantine Center, devono solo presentare il certificato di quarantena designato Dopo la verifica, ulteriori il 30 verranno presi accordi gratuiti, il servizio a banda larga SmarTone Home 5G è connesso a un router Wi-Fi 6 5G e inviato direttamente al Penny’s Bay Quarantine Center. Durante il periodo di quarantena, continua a utilizzare telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi per connetterti al Wi-Fi 6 per un accesso molto veloce a Internet, guardare programmi TV o lavorare. Si noti che SmartTone ha un “esempio” nell’elenco degli edifici vietati. Se l’elenco continua a crescere, ci saranno più edifici.Linea diretta: WhatsApp: 9660 2688

CMHK.. DISPOSIZIONI

China Mobile Hong Kong (CMHK) vede i residenti di Yat Kwai House e Ying Kwai House nel villaggio di Kwai Chung che devono mettersi in quarantena a casa, CMHK ha immediatamente annunciato la fornitura di dati locali illimitati gratuiti e servizi di chiamata vocale; Servizio musicale JOOX VIP gratuito per 1 mese e hmvod standard per film misti, nessuna garanzia di fermo macchina durante la quarantena. La disposizione di cui sopra si applica anche ai clienti di qualsiasi piano di servizio che devono essere messi in quarantena in un centro di quarantena, in modo che i clienti bisognosi possano rimanere in contatto con il mondo esterno durante il periodo di quarantena e rimanere in contatto con il mondo esterno.

I centri di quarantena includono:

Centro di quarantena di Pennys Bay

Silka Tsuen Wan Hong Kong

Cosmo Hotel Hong Kong

Dorsett Kwun Tong

Chai Wan Lee Yu Mun Resort e Parco

Gli edifici vietati includono:

Yat Kwai House, Kwai Chung Estate

Casa di Ying Kwai, tenuta di Kwai Chung

CMHK sostiene pienamente la lotta contro l’epidemia e continuerà a monitorare da vicino lo sviluppo dell’epidemia e tutti gli edifici designati come soggetti a restrizioni forniranno il supporto di comunicazione di cui sopra. Inoltre, CMHK fornisce anche accordi speciali per i clienti domestici a banda larga 5G in edifici con restrizioni per l’aggiornamento gratuito a velocità illimitata e godere di dati illimitati della rete 5G a piena velocità. Questo accordo speciale è valido solo per i clienti China Mobile Hong Kong Postpaid esistenti fino a nuovo avviso. I clienti possono essere esentati dai dati locali aggiuntivi e dalle chiamate locali aggiuntive utilizzate durante il periodo di quarantena obbligatoria solo dopo aver presentato i relativi certificati specifici e verifica. Commissioni verbali, questa disposizione speciale è valida per 21 giorni dalla presentazione della richiesta di rinuncia, soggetta ai termini e alle condizioni. Rinuncia al servizio musicale JOOX VIP e alla tariffa standard del piano hmvod, questo accordo speciale è di un mese dall’invio della richiesta di rinuncia.Linea diretta: 2945 8883

