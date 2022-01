Pokémon Legends: Arceus è già in streaming online e non è ancora uscito

Pokemon Leggende: Arceus Era già trapelato e documentato questa settimana, e ora sembra completare Le fasi di gioco vengono trasmesse in streaming su Twitch e caricate su YouTube.

Come sottolineato da My Nintendo News, è probabile che questi canali eseguano versioni ROM tramite emulazione dopo che alcuni allenatori sono stati in grado di ottenere copie fisiche in anticipo e scaricare file di gioco online.

“Sembra che alcune persone che hanno ricevuto il gioco all’inizio abbiano caricato il gioco su siti ROM illegali, il che significa che Pokemon Legends: Arceus ora può essere giocato tramite un emulatore. Alcuni di coloro che hanno scaricato la ROM stavano trasmettendo il gioco in streaming live su Twitch e mentre scrivo, ci sono persone che ci giocano online e trasmettono il gioco completo a un piccolo numero di spettatori”.

Abbiamo dato un’occhiata a noi stessi e possiamo confermare che questo è tutto vero. In una sessione su Twitch, l’allenatore aveva un pool completo di Pokémon intorno al livello 50. Queste persone lavorano durante il gioco ed è probabile che ciò venga fatto prima che la nuova voce venga rilasciata ufficialmente.

Ecco uno screenshot di uno dei tanti stream che abbiamo trovato su Twitch (l’abbiamo bloccato per precauzione). La maggior parte di questi canali ha un numero limitato di follower e mostrano il gioco a un numero limitato di spettatori:

Su YouTube, abbiamo anche trovato molte riproduzioni – un video ha già accumulato quasi 90.000 visualizzazioni – portando gli spettatori alla prima sezione del gioco. Ci sono più informazioni e screenshot del gioco che appaiono su piattaforme come Reddit e Twitter.

Sfortunatamente, questa non è la prima cosa che vediamo di qualcosa del genere: un file La stessa cosa è successa lo scorso novembre per me Pokemon Diamante e Perla Remake.