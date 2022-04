Il Galaxy Tab S8 Ultra si rifiuta di soccombere alla prova di piega e resiste alla durabilità nonostante abbia uno schermo più grande e uno chassis più sottile

Il Galaxy Tab S8 Ultra è il migliore in assoluto tra i tablet Android mentre va avanti anche con il suo schermo AMOLED da 14,6 pollici, che pone l’elenco nel territorio dei laptop. Tuttavia, è probabile che i proprietari di questo dispositivo grande e snello mostrino preoccupazione per la durata. Fortunatamente, il gigantesco blocco coreano lo ha prodotto con i migliori materiali possibili perché nonostante la sua struttura sottile, è sopravvissuto al test di durata.

Galaxy Tab S8 Ultra si piega ma si rifiuta di rompersi

Il design premium consente al Galaxy Tab S8 Ultra di sopravvivere a tutti i test di tortura eseguiti da Zach sul canale YouTube di JerryRigEverything. Anche il lettore di impronte digitali nella parte inferiore dello schermo funziona bene dopo che la parte specifica dello schermo è stata gravemente graffiata. Attraverso un test di combustione, in cui Zach tiene un accendino sulla piastra del tablet, il calore ha danneggiato permanentemente i pixel.

Poiché lo schermo è Super AMOLED, i pixel non verranno recuperati, a differenza degli schermi IPS, dove vengono recuperati alcuni pixel. Zach ha anche notato prima di aprire la custodia del Galaxy Tab S8 Ultra che la confezione è molto sottile, il che gli fa immediatamente rilevare che l’ingombrante tablet non si ricarica con un power brick, anche se Samsung compensa legando un cavo di ricarica, insieme a la penna S Pen.

Aprendolo dall’interno, Zach commenta che mentre la S Pen del Galaxy Tab S8 Ultra è più grande dello stilo che funziona con il Galaxy S22 Ultra, contiene gli stessi componenti senza alcuna modifica. Avere un tablet così spesso e grande lo rende incline a piegarsi e non saremmo sorpresi se Samsung consigliasse ai proprietari nel suo manuale utente del Galaxy Tab S8 Ultra di non posizionarlo vicino a una pila di libri o laptop quando nascosto in un zaino.

Indipendentemente dal fatto che l’avviso sia presente o meno, il test di piegatura in realtà non rompe l’ingombrante tablet, ma c’è una notevole flessibilità, che rende i possessori di Galaxy Tab S8 Ultra molto nervosi. Fortunatamente, il dispositivo è ben costruito e mantiene la sua stabilità quando piegato su entrambi i lati. Puoi controllare l’intero test di durata di seguito e facci sapere nei commenti cosa ne pensi.

fonte di notizie: Jerrygg è tutto