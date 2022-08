Cos’è la stabilizzazione dell’immagine e quando può aiutarti (e non può)

La stabilizzazione dell’immagine (IS) è un sistema di correzione dell’obiettivo creato da Canon per consentire di scattare foto senza vibrazioni quando si utilizzano obiettivi più lunghi, stabilizzando gli elementi per compensare il movimento dell’obiettivo.

Probabilmente hai familiarità con la regola della presa a mano, che dice che dovresti scattare con una velocità dell’otturatore invertita per la lunghezza focale (o più veloce) per evitare le vibrazioni. Quindi, per un obiettivo da 500 mm, la base indica una velocità dell’otturatore di 1/500 di secondo o più veloce. IS è stato sviluppato per consentire l’utilizzo di velocità dell’otturatore inferiori evitando le vibrazioni della fotocamera.

Canon ha lanciato il primo obiettivo al mondo con stabilizzazione ottica dell’immagine nel 1995: Canon EF 75-300mm f / 4-5.6 IS USM (Si apre in una nuova scheda), che comprendeva due stazioni di installazione. Per una fotocamera a pellicola, questo è stato utile a causa della gamma ISO limitata disponibile per la pellicola. Da allora, la stabilizzazione dell’immagine è stata sviluppata e aggiunta a molti obiettivi: insieme alle fotocamere, IBIS sposta il sensore di immagine per mantenere il soggetto in posizione anche se è in movimento.

La stabilizzazione ottica dell’immagine nell’obiettivo è generalmente più adatta per i movimenti angolari che si verificano con obiettivi più lunghi, mentre IBIS è migliore per i movimenti di spostamento che si verificano con lunghezze focali più brevi e la fotografia ravvicinata. Alcuni obiettivi, come Canon EF 100mm f/2.8L IS USM (Si apre in una nuova scheda) E il Canon EF 24-70mm f/4L IS USM (Si apre in una nuova scheda)include uno stabilizzatore ottico d’immagine ibrido proprietario che funziona per il movimento angolare e l’offset.

IS può solo ridurre l'effetto del movimento della fotocamera o dell'obiettivo; Non ha alcun effetto sul movimento del soggetto stesso. L'unico modo per congelare un soggetto è una velocità dell'otturatore elevata.

IS può solo ridurre l’effetto del movimento della fotocamera o dell’obiettivo; Non ha alcun effetto sul movimento del soggetto stesso. L’unico modo per congelare un soggetto è una velocità dell’otturatore elevata. Fotocamere Canon System R con IBIS, come Canon EOS R5 (Si apre in una nuova scheda) E il Canon EOS R6 (Si apre in una nuova scheda)Combina un obiettivo e uno stabilizzatore d’immagine corporeo per velocità dell’otturatore fino a 8° inferiori tenendo le mani.

I fotografi sportivi e naturalisti spesso spostano la fotocamera per seguire il soggetto e questo movimento intenzionale può essere registrato come se richiedesse una stabilizzazione. Pertanto, molti obiettivi hanno un interruttore di modalità che deve essere impostato sulla posizione 2 durante la panoramica per evitare che l’IS tenti di resistere al movimento previsto.

Alcuni obiettivi hanno anche una modalità 3 IS, che si stabilizza solo quando si scatta la foto, quindi il mirino mostra accuratamente la scena anche quando si passa da un soggetto all’altro in una posizione diversa.

Quando si utilizza un treppiede per stabilizzare la fotocamera per molto tempo, è consigliabile disattivare l’IS, in modo che il sistema non aggiunga sfocatura cercando di rispondere a qualsiasi movimento della fotocamera. Alcuni obiettivi hanno una capacità di rilevamento del treppiede, ma di solito è meglio disattivare l’IS da soli.

La stabilizzazione dell’immagine aiuta a mantenere nitidi i soggetti fermi con tempi di posa più lunghi, ma non ha alcun effetto su un soggetto in movimento! (Credito immagine: Brian Worley)

