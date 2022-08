5 consigli che funzionano ancora nel 2022

Molti giocatori vorrebbero sapere come risolvere il ritardo di Fortnite mentre affrontano problemi di connessione. Considerando che Battle Royale richiede una connessione Internet stabile, diventa un problema per chi ha pacchetti a bassa larghezza di banda.

Se ti stai chiedendo perché Fortnite è in ritardo, è probabile che i server siano perfettamente a posto e le tue impostazioni o impostazioni non siano abbastanza buone. Fortunatamente, questo è qualcosa che può essere risolto.

In questo articolo, condivideremo cinque suggerimenti su come correggere il ritardo di Fortnite nel 2022. Seguendo questa guida, vedrai sicuramente un miglioramento del tuo tempo di risposta e ti aiuterà a dominare la concorrenza.

Segui questi suggerimenti su come correggere il ritardo di Fortnite e vedrai miglioramenti

1) Utilizzare una connessione cablata

Perché Fortnite è in ritardo? Perché il Wi-Fi non è un’ottima opzione (Immagine tramite Wikimedia Commons)

Siamo tutti d’accordo sul fatto che il Wi-Fi sia una delle cose migliori di sempre. Tutti amano il wireless e siamo a un punto in cui non possiamo immaginare le nostre vite senza di esso. Tuttavia, utilizzare una connessione Wi-Fi per i giochi è una cattiva idea e se vuoi sapere come risolvere fortnite In ritardo, devi iniziare con questo.

Che tu stia utilizzando un PC o una console di gioco, devi utilizzare un cavo Ethernet (nella foto sopra) per collegare il tuo sistema di gioco a Internet. Questa connessione è meno conveniente perché richiede un cavo, ma raggiungerà prestazioni eccezionali.

Se si misura la velocità di connessione su Wi-Fi ed Ethernet (cavo), è probabile che i numeri che si ottengono siano identici. Tuttavia, le velocità di download e upload non raccontano l’intera storia perché molti altri fattori giocano un ruolo importante.

Il Wi-Fi non è affidabile per i giochi online e, se lo usi, ecco perché Fortnite è in ritardo. Non ci sono interferenze nel cavo Ethernet, il che lo rende più coerente per la trasmissione dei dati. D’altra parte, il Wi-Fi è influenzato da molti segnali diversi, compresi quelli del tuo cellulare.

Se stai utilizzando una connessione wireless e vuoi sapere come risolvere fortnite In ritardo, questa è la tua soluzione.

2) Selezionare l’area corretta

Come correggere il ritardo di Fortnite? Seleziona l’area corretta (Immagine tramite Epic Games)

Battaglia reale di Fortnite È popolare in tutto il mondo ed è per questo che ha molti server in ogni continente. Non molti giocatori sanno che possono cambiare regione manualmente, motivo per cui Fortnite è lento per loro.

Se selezioni il server più vicino a te, il ritardo sarà generalmente inferiore a 50 millisecondi (0,05 secondi). Tuttavia, la scelta di un server remoto può comportare un ritardo di 300 millisecondi, un terzo di secondo.

Per sapere come correggere il ritardo di Fortnite, segui i passaggi seguenti:

Apri il menu principale

Vai alle impostazioni

Passa alla seconda scheda delle Impostazioni

Vai all’area matchmaking

Seleziona la regione con il minor ritardo (mostrato in millisecondi)

L’impostazione predefinita è “Auto”, ma non è sempre consigliata. Inoltre, se giochi con i tuoi amici che si trovano in altre regioni, il tuo gioco a volte passerà alla loro regione e causerà un ritardo aggiuntivo.

3) Cambia il tuo dispositivo di gioco

Se non sei sicuro di come correggere il ritardo di Fortnite, potresti aver bisogno di un altro dispositivo di gioco (immagine tramite Epic Games)

Se hai seguito molte istruzioni su come correggere il ritardo di Fortnite e stai ancora affrontando il problema di latenza, è possibile che il tuo sistema di gioco semplicemente non sia abbastanza buono per il videogioco.

Questo non dovrebbe essere un problema con PlayStation e Xbox Dispositivi di gioco in cui il gioco è ottimizzato per loro. Tuttavia, Nintendo Switch e i giocatori mobili hanno spesso molti problemi con il gioco. Inoltre, non è consigliabile utilizzare computer di bassa qualità Battaglia reale di Fortnite.

Gli utenti mobili giocano costantemente su una connessione wireless, il che causa ulteriori problemi. La chiave per ottenere le migliori prestazioni su un telefono cellulare è un corretto raffreddamento, quindi assicurati che il tuo telefono abbia un flusso d’aria sufficiente e non si surriscaldi troppo.

Epic Games ha anche rilasciato un file modalità performante l’anno scorso, che mira a massimizzare le prestazioni abbassando la grafica.

4) Controlla la tua connessione a Internet

Come correggere il ritardo di Fortnite? Inizia controllando la tua connessione Internet (immagine tramite Wikimedia Commons)

Se non sei l’unico utente della tua connessione Internet, dovresti prima controllare quanto è stabile la tua connessione Internet. Esistono molti siti Web in cui puoi testare la tua connessione, come Speedtest di Ookla.

La connessione Internet instabile è una delle ragioni principali per cui Fortnite è in ritardo, motivo per cui dovresti controllarla periodicamente.

Quando apri il sito Web, lascialo funzionare per alcuni secondi e verifica la velocità di Internet. Una volta terminato il test, otterrai risultati sia per la velocità di download che per quella di caricamento, oltre a un ping. Hai bisogno di almeno 3Mbps di download e 2Mbps di velocità di upload per eseguire il gioco senza problemi.

Se il tuo pacchetto Internet soddisfa queste specifiche, devi verificare se tutto è a posto con il tuo router o se qualcun altro nella tua casa sta utilizzando la tua connessione Internet per attività impegnative. Ad esempio, se hai una velocità di download di 30 Mbps, il tuo familiare lo fa ancora Guardando Netflix Con una qualità 4K, è probabile che tu abbia interruzioni costanti.

5) Aggiorna la tua Internet

Potrebbe essere necessario aggiornare il pacchetto Internet (immagine tramite Mohamed Hassan)

Se hai seguito i passaggi precedenti e hai ancora bisogno di sapere come risolvere fortnite In ritardo, è possibile che tu debba aggiornare il tuo pacchetto Internet.

Tuttavia, prima di eseguire questo passaggio, esegui diversi test di velocità e contatta il tuo ISP per informazioni sul tuo pacchetto attuale. Prima di decidere di aggiornare il tuo pacchetto e migliorare la tua velocità di Internet, devi sapere quanto è buono il tuo pacchetto attuale.

Molti ISP utilizzano apparecchiature obsolete che possono causare problemi di connessione. Se il tuo router va bene e i tuoi cavi non sono danneggiati, l’aggiornamento a un pacchetto migliore potrebbe essere l’unica soluzione che ti aiuterà.