Google ha aggiunto alcune nuove funzionalità alla sua funzione di sicurezza un anno fa per rendere più sicura la navigazione sul Web da parte degli utenti. Google ha rilasciato la versione 83 di Chrome un buon anno fa, con l’azienda che ha aggiunto un ulteriore livello di sicurezza e una serie di nuove funzionalità. Questo az Navigazione sicura avanzata – è un Impostazioni – Privacy e sicurezza – Sicurezza – Navigazione sicura Tramite voci di menu, a protezione speciale Per attivare l’utente – una protezione dell’utente da siti pericolosi. Google ha incasinato un po ‘questo ora e il nuovo sviluppo si concentra sulla protezione di download ed estensioni. Se eseguiamo la protezione attraverso il percorso sopra e poi desideriamo scaricare un’estensione pericolosa dal Chrome Web Store, un popup ti avviserà. Attualmente, il 75% delle estensioni nel Chrome Web Store è affidabile e i nuovi sviluppatori devono rispettare le regole che si applicano a loro per almeno quattro mesi affinché Google si fidi di loro. Se vedi la finestra sopra, non significa necessariamente che l’estensione non sia sicura, devi solo stare molto attento. Un’altra utile innovazione è che Chrome presta maggiore attenzione ai download. Quando vogliamo salvare un file sul tuo dispositivo, la funzione verifica se è sospetto. Se è così, ti dà l’opportunità di fare un’analisi più dettagliata del titolo. Ovviamente puoi aprire il file anche se Chrome lo trova troppo pericoloso, ma non è consigliato. READ Nuova funzionalità in WhatsApp per la sicurezza dei dati degli utenti Una nuova funzionalità per la sicurezza dei dati degli utenti di WhatsApp Le nuove funzionalità saranno disponibili nella versione 91 di Chrome e Google rilascerà quella versione del browser alla fine di questo mese. Se vuoi sapere cose simili in altri momenti, così Pagina Facebook di HVG Tech.



