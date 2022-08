Cambia gioco! Un anno di giochi – 1997 – STACK

Mentre le console PlayStation e Nintendo 64 hanno iniziato a lavorare sodo, sostenute da diverse versioni di giochi di prima classe, SEGA si è concentrata sull’apertura di qualcosa di molto grande a Sydney…

I fan giapponesi dei giochi di corse hanno ricevuto un fantastico regalo di Natale da accompagnare a una tradizionale cena KFC a forma di capolavoro PlayStation di Polyphony Digital gran Turismooriginariamente tradotto Simulatore di corse reali. Questa è stata un’affermazione audace, ma il pilota – che ha richiesto cinque anni per svilupparsi – ha offerto, offrendo gare realistiche (all’epoca) sia sui sentieri che in modalità più basate sulla simulazione. Ancora uno dei piloti più quotati di tutti i tempi, c’erano 140 veicoli del mondo reale da collezionare e correre su 11 piste (22 variabili inverse contando). Infine, gli australiani si sono uniti al divertimento nel maggio 1998.

A due anni dall’arrivo dell’omonimo film di James Bond, non c’erano molte aspettative Occhi d’oro 007 Sul Nintendo 64. Poi la gente ci ha giocato… Uno sparatutto in prima persona con una campagna per giocatore singolo che combinava sparatutto e azione furtiva mentre il giocatore si calava nei panni di Bond, James Bond, per salvare Londra e il mondo dal collasso economico . Anche se è stato molto divertente, ciò che ha davvero venduto il gioco è stato il multiplayer a schermo diviso, in cui fino a quattro giocatori possono avere un deathmatch in diversi scenari. Altamente premiato, ora è visto come un importante trampolino di lancio nell’evoluzione dei giochi sparatutto multiplayer su console.

Con Mega Drive appena cancellato e Saturno che non è riuscito a decollare al di fuori del Giappone, potrebbe essere sembrato un momento strano per aprire un centro di intrattenimento a tema SEGA nel cuore di Sydney. Tuttavia, il 6 marzo 1997, SEGA World è stato aperto a Darling Harbour, con un sacco di pezzi di Sonic the Hedgehog, la pletora necessaria di giochi arcade e una selezione di attrazioni più grandi che per lo più evitavano tutti i molti programmi di alto livello di SEGA. C’era, tuttavia, Sonic dal vivo a Sydney Musical, in cui Eggman viene mostrato mentre si imbatte in Sydney e in seguito cerca di controllarla. SEGA World è stato chiuso nel novembre 2000 e lo splendido edificio rosso è stato demolito nel 2008.