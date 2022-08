Activision rende i giochi mobili più di console e PC

immagine : Activision / Blizzard / Re / Kotaku

Ecco un segno dei tempi: Activision ha confermato con documenti finanziari appena rilasciati di aver realizzato più entrate dai giochi per dispositivi mobili nell’ultimo trimestre rispetto a tutti i giochi per console e PC messi insieme.

Come l’ho notato TweakTownIl rapporto trimestrale di Activision è stato pubblicato la scorsa settimana e fa luce sull’andamento finanziario dei suoi più grandi giochi per PC, console e dispositivi mobili. E a causa di giochi come Diablo immortaleE il Call of Duty MobileE il Candy Crush Sagaintrappolato Call of Duty L’editore guadagna molti soldi dai giochi per dispositivi mobili. In effetti, più della metà delle sue entrate totali per il secondo trimestre del 2022 proveniva da titoli mobili e non da giochi per console o PC.

Secondo il rapportoCirca il 51% delle entrate totali di Activision del secondo trimestre del 2022 proveniva dai giochi per dispositivi mobili. Ciò si somma alle entrate totali dei giochi mobili di $ 831 milioni. Nel frattempo, i suoi giochi per console hanno fruttato circa 376 milioni di dollari e i giochi per PC un po’ meno, 332 milioni di dollari. Infine, ha guadagnato $ 105 milioni da eventi ed eSport.

Quello che potresti non aspettarti, soprattutto se non ti rendi conto di quanto siano stati enormi i giochi per dispositivi mobili negli ultimi dieci anni, è che gli 831 milioni di dollari in giochi per dispositivi mobili provenissero principalmente da titoli King piuttosto che da cose come Call of Duty Mobile. Nel rapporto, Activision afferma che i titoli King piacciono Candy Crush E il Eroi della fattoria Ha fruttato più di 680 milioni di dollari.

Ciò che rivelano questi numeri è che per i grandi editori come Activision, è probabile che il futuro sia il futuro poiché investono più risorse e denaro nei giochi per dispositivi mobili e si concentrano sempre meno sui giochi per console. In un’epoca in cui I giochi AAA sono più costosi che maiE il Ci vogliono anni per costruireIl gioco mobile è diventato un’ancora di salvezza per le grandi aziende di giochi che cercano di tenere la testa fuori dall’acqua.

For Activision it’s especially important as Call of Duty Perdo ancora milioni di giocatori E il scarso rendimento. Dato che l’azienda ha trascorso anni concentrandosi su molte delle sue energie Call of Duty–A volte anche possedere ogni studio che possiedi Lavorando in qualche modo sul franchising, è probabile che cercherà di diversificare di più nel mobile, non di meno, andando avanti.

Va anche notato che i giochi mobili di grande successo di Activision sono uno dei motivi principali Microsoft ha iniziato ad acquistare l’azienda all’inizio di quest’anno Sulla scia delle massicce ricadute pubbliche dopo che la società è stata citata in giudizio In anni di molestie e discriminazioni sessuali.

In qualche modo, Call of Duty E il Lattine È come le ricompense che ottiene Xbox in cima Da King e dai suoi giochi di stampa di denaro.