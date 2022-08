Nota i nuovi schermi, il blocco note e le creature primordiali create in Made in Abyss di Abyss

Quando fai immersioni in grotta, di cosa hai bisogno? Diario? Non siamo così sicuri! Ma in arrivo Made in the Abyss: una stella binaria cade nell’oscurità Vuole che tu ne porti uno con te.

Bene, non nella vita reale, ma c’è una meccanica chiave per i giochi di ruolo e non è proprio un’immersione nell’abisso. Serve per registrare i dettagli delle persone che incontri, delle creature che incontri e dei sentieri che scopri.

Queste creature sono molto pericolose! Sono conosciuti come “creature primitive” e devono essere osservati con il cannocchiale per ottenere informazioni su di loro. Ma questo limita la tua vista, quindi devi avvicinarti alla creatura senza essere individuato.

Man mano che avanzi nell’abisso, ti imbatterai anche in strutture che sono state costruite. Potresti incontrare il grado più alto, White Whistle, laggiù. O forse trovi un campo di ricerca, o una base in prima linea. Puoi anche raccogliere missioni mentre scendi.

L’editore Spike Chunsoft ha anche mostrato una serie di nuovi screenshot del gioco, descrivendo in dettaglio tutte queste piccole curiosità. Una delle creature primitive è chiamata cadavere piangente, il che è molto terrificante per gli uccelli.

Se non vedi l’ora di diventare un Cave Raider, hai meno di un mese di attesa! Made in Abyss: Binary Star Falling in Darkness verrà lanciato su Switch il 2 settembre.

Sfiderai l’abisso per trovare alcune creature primordiali? Come trovi la seconda stagione dello show? Facci sapere!

