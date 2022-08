Recensione Reolink Go PT Plus: una telecamera di sicurezza wireless ricca di funzionalità

AppleInsider è supportato dal suo pubblico e puoi guadagnare commissioni come partner Amazon e partner affiliato su acquisti idonei. Queste partnership di affiliazione non influiscono sul nostro contenuto editoriale.

Reolink Go PT Plus è una telecamera di sicurezza collegata alla rete esterna alimentata a energia solare con potenti funzionalità e grande affidabilità.

Durante la costruzione della nostra nuova casa, volevamo catturare un video dei suoi progressi in corso e avere la possibilità di guardare il feed dal vivo del sito. Sebbene siano disponibili molte fotocamere alimentate a batteria, questo caso d’uso richiede anche che la fotocamera disponga di una connessione dati cellulare.

Reolink produce vari modelli di telecamere di sicurezza che si adattano al conto, tra cui Vai PT Plus Modello. Reolink ha fornito la telecamera panoramica e inclinabile e un pannello solare per l’alimentazione costante per la recensione.

Dopo un anno di osservazione quotidiana del nostro cantiere, abbiamo riscontrato che questa videocamera è affidabile, durevole e fornisce video di alta qualità a un costo accessibile.

Specifiche della fotocamera

Reolink Go PT Plus è una fotocamera 2K in grado di effettuare una panoramica di 355° e un’inclinazione di 140°. Inoltre, la fotocamera e il pannello solare (venduti separatamente) sono resistenti all’acqua e classificati per uso interno o esterno.

Essendo stato montato su un albero per oltre un anno durante diversi temporali e forti piogge, possiamo confermare che il Go PT Plus è estremamente resistente e continua a funzionare come previsto. Può essere caricato utilizzando la porta micro-USB, che supporta il pannello solare Reolink.

Le registrazioni possono essere salvate su una scheda micro SD locale con una capacità fino a 128 GB, oppure gli utenti possono scegliere di salvare i clip sul servizio cloud Reolink. Il piano gratuito offre fino a 7 giorni di registrazioni da una singola videocamera e fino a 1 GB di spazio di archiviazione. READ Si dice che Nikon smetterà di produrre DSLR per concentrarsi sulle fotocamere mirrorless

Puoi eseguire l’aggiornamento al piano cloud standard a $ 3,49 al mese o $ 34,99 all’anno. Il livello Standard offre fino a 30 giorni di spazio di archiviazione con un massimo di 30 GB di spazio di archiviazione e supporto per un massimo di 5 fotocamere.

Reolink Go PT Plus è dotato di un visore notturno, gli utenti possono identificare le aree di movimento per ridurre la frequenza delle notifiche e sarà integrato con Google Assistant. Non c’è supporto per Alexa di Amazon o Apple HomeKit.

Ciò che rende speciale questa fotocamera è lo slot nanoSIM che supporta velocità dati 3G e 4G su T-Mobile negli Stati Uniti, Vodafone e altri vettori europei. Puoi trovare tutti gli spettri supportati Sul loro sito web.

slot nano-SIM

Reolink app e cloud

Senza l’integrazione con HomeKit di Apple, gli utenti devono utilizzare Reolink I phone L’app per guardare clip registrate o trasmissioni in diretta. Fortunatamente, abbiamo riscontrato che l’app è affidabile e facile da usare con potenti funzionalità.

Tutte le telecamere Reolink multiple possono essere sincronizzate su un account e visualizzate nell’app. Una volta che gli utenti fanno clic su una telecamera, viene presentata una trasmissione in diretta.

A seconda della larghezza di banda, puoi scegliere “Fluency”, che riduce la qualità per facilitare la riproduzione o la piena risoluzione 2K.

Ricollega l’app per iPhone

Abbiamo scoperto che risoluzioni più elevate hanno una grande chiarezza, ma spesso si impantanano nella larghezza di banda e di solito vengono riprodotte in modo fluido.

L’app ti offre il controllo completo di panoramica e inclinazione ed è reattiva data la tua connessione dati cellulare. Si verifica un ritardo di alcuni secondi tra il movimento controllato e il vederlo riflesso nell’app. READ Come modificare e-mail e password in Minecraft

I clip registrati nell’applicazione possono essere visualizzati e salvati localmente sul dispositivo dell’utente. Inoltre, gli utenti possono rispondere tramite il vivavoce integrato della fotocamera e l’app fornisce notifiche push personalizzabili per il rilevamento di persone e veicoli.

Sebbene l’app Reolink abbia funzionato molto bene, l’accesso alle registrazioni cloud dal Web è macchinoso. Non esiste un’opzione per il download in batch, quindi i clip devono essere scaricati singolarmente.

Questo processo è abbastanza faticoso da scoraggiare il download Tutto Clip registrata e selezionane solo alcune.

Riconnetti configurazione e utilizzo

La confezione include l’antenna cellulare che si collega alla telecamera, staffa di montaggio, viti di montaggio e una fettuccia di nylon per avvolgere un albero. Inizialmente abbiamo scelto di montare la cintura e utilizzato le viti fornite più avanti nel processo.

Quando acquisti i pannelli solari opzionali, vengono forniti anche con una staffa di montaggio e viti. La scheda è fissata allo stesso albero della nostra fotocamera ed entrambe sono ancora installate oggi.

Anche se il nostro pannello solare è stato all’ombra degli alberi per diverse ore al giorno, la batteria della fotocamera raramente è scesa al di sotto del 90%.

L’inserimento della nostra nanoSIM da T-Mobile è stato complicato, ma non appena l’ho inserito, la fotocamera ha riconosciuto immediatamente la connessione cellulare. Con l’app Reolink, gli utenti eseguiranno la scansione di un codice QR nella directory della fotocamera per aggiungerlo al proprio account. Una volta collegata, la fotocamera è pronta per l’uso.

Abbiamo optato per una SIM dati prepagata T-Mobile che costa $ 59 al mese. Sfortunatamente, per creare un account e ricaricare una SIM prepagata, gli utenti dovrebbero poter ricevere un SMS di conferma. Non c’è modo di ottenerlo dalla fotocamera Reolink o dall’app. READ Wyze ha scoperto una vulnerabilità della fotocamera nel 2019 e non l'ha detto a nessuno

Se gli utenti desiderano impostare i pagamenti automatici tramite il proprio account T-mobile, si consiglia di recarsi in negozio e chiedere al cliente al dettaglio di configurare l’account utilizzando un telefono demo. Una volta impostato il tuo account T-Mobile e creato il tuo login, la SIM può risiedere nella Reolink Camera senza alcun problema.

Dopo aver aggiunto la fotocamera al nostro account e attivato la SIM, accedervi da remoto dall’app Reolink è stato semplice e coerente. Oltre ai cantieri, questa telecamera cellulare alimentata a energia solare può essere utilizzata con veicoli ricreativi, imbarcazioni marittime, proprietà in affitto senza Wi-Fi e ovunque siano disponibili dati cellulari.

La videocamera Reolink Go PT Plus è una videocamera di sicurezza per esterni altamente affidabile che funziona bene con la connettività cellulare T-mobile e include un potente set di funzionalità.

Caratteristiche della fotocamera Reolink Go PT Plus

Video affidabile e di alta qualità

Connettività cellulare 4G/3G

Buona app per iPhone

Durevole e resistente alle intemperie

Ampia capacità di panoramica e inclinazione

Reolink Go PT Plus Camera Cons

Accesso al cloud ingombrante

Piccolo slot nanoSIM

connettore micro USB

