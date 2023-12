Genshin Impact 4.4: Cloud Retainer e giochi rivelati nel drip marketing

Genshin Impact 4.3 sta per essere rilasciato e la 4.4 è ancora molto lontana, 43 giorni per l’esattezza. Tuttavia, la rivelazione di drip marketing per il “potenziale” personaggio in arrivo Xianyun (Cloud Retainer) e Gaming (precedentemente noto come Lion Dance Boy) è già qui. Ecco ulteriori informazioni su Xianyun e i giochi in Genshin Impact.

Da quello che già sappiamo e a quanto pare, Xianyun è un personaggio Anemo a cinque stelle e utente Catalyst, Secondo l’arte, si è appena trasferita a Liyue. Dall’altro lato, Gaming (nome abbastanza appropriato, HoYoverse) è probabilmente un personaggio Piro a quattro stelle e utilizzatore di Spada. Ne sapremo di più quando si avvicinerà la data di rilascio di Genshin Impact 4.4.

Inquadrare Cloud Retainer come se si fosse appena trasferita a Liyue è un dettaglio interessante, poiché Madame Ping le aveva chiesto espressamente, durante la precedente missione Archon, di trasferirsi in città. Quindi, questo è un altro motivo per cui non puoi percorrere i dialoghi.

Precedenti leak su Genshin Impact 4.4 suggerivano che Madame Ping potesse essere giocabile per primo, ma negli ultimi due mesi abbiamo appreso che Cloud Retainer sarebbe arrivato ed eccolo qui.

Alcuni dettagli sui premi e sul Rito della Lanterna per la versione 4.4 sono trapelati in un’immagine che sembra un banner di un evento promozionale offline. Per coloro che se lo chiedono, la versione 4.4 dovrebbe darvi quattro stelle gratuitamente e porterà nuovi abiti per Ganyu e Shenhe. Entrambi i costumi sembrano essere ispirati al costume di Xianyun, il che ha senso dal momento che entrambi i personaggi sono discepoli di Cloud Retainer.

Genshin Impact 4.4 dovrebbe arrivare il 31 gennaio se tutto va secondo i piani. Nel frattempo, Genshin Impact 4.3 introduce due nuovi interessanti personaggi, Navia e Chevreuse.

