Come il nuovo sistema di messaggistica di Apple migliorerà gli SMS da iOS ad Android

Apple ha dichiarato che rilascerà RCS tramite un aggiornamento software nel 2024.

Il colosso tecnologico Apple ha recentemente annunciato che prevede di adottare uno standard di messaggistica il prossimo anno che dovrebbe consentire un’esperienza più fluida tra iPhone e dispositivi Android. Questo alla fine sostituirà gli SMS e consentirà una migliore messaggistica tra smartphone che eseguono diversi sistemi operativi. L’azienda ha dichiarato che lancerà il servizio RCS tramite un aggiornamento software che fornirà il supporto allo standard di messaggistica iOS, utilizzato dai telefoni Android.

Cos’è l’RCS?

Rich Communications Standard, o RCS, è un servizio di messaggistica che sostituisce i protocolli di messaggistica SMS e MMS, utilizzati dagli smartphone sin dalla loro nascita. RCS consente inoltre agli utenti di condividere foto e video ad alta risoluzione tra dispositivi e ha anche altre funzionalità come la possibilità di inserire rapidamente GIF ed emoji nelle conversazioni. Inoltre, secondo un rapporto, fornisce ulteriori livelli di sicurezza assenti rispetto ai precedenti standard di messaggistica Cablato.

Numerose campagne di aziende come Google e Samsung hanno accusato Apple di non aver adottato RCS per cose come “media a bassa risoluzione nei messaggi di testo, chat di gruppo interrotte e nessuna conferma di lettura o indicatore di scrittura quando si utilizzano messaggi SMS o MMS tra Apple” e dispositivi non Apple”, secondo il punto vendita.

Quali cambiamenti porterà ad Apple?

Apple ritiene che RCS “fornirà una migliore esperienza di interoperabilità” con i dispositivi Android rispetto ai protocolli di comunicazione MMS e SMS attualmente supportati dall’iPhone, ha detto a Bloomberg un rappresentante di Apple.

Il portavoce ha detto che SMS e MMS rimarranno disponibili come backup e che RCS “lavorerà insieme a iMessage”, l’attuale app di messaggistica utilizzata dagli utenti iPhone. Il funzionario ha affermato che iMessage è più sicuro di RCS. “Entro la fine del prossimo anno aggiungeremo il supporto per RCS Universal Profile, lo standard attualmente pubblicato dalla GSM Association. Riteniamo che RCS Universal Profile fornirà una migliore esperienza di interoperabilità rispetto a SMS o MMS”, ha affermato Apple. L’integrazione consentirà inoltre agli utenti di condividere la propria posizione con altri nei thread di messaggi di testo.

Secondo Apple, che ne ha dato conferma ad ABC News, i messaggi RCS, come gli SMS, appariranno sempre verdi sui dispositivi Apple.

La reazione di Google

Google ha affermato di essere “felice di vedere Apple fare il suo primo passo oggi unendosi al sistema RCS”. Hanno anche promesso di collaborare con Apple per implementare lo stesso, secondo il loro rapporto Guardiano.

“Accogliamo con favore la partecipazione di Apple al nostro lavoro in corso con GSMA per far avanzare RCS e rendere la messaggistica più equa e sicura, e non vediamo l’ora di lavorare con loro per implementare questo su iOS in un modo che funzioni per tutti. Tutti meritano di connettersi con ciascuno altri in modi moderni e sicuri, indipendentemente dal telefono che hanno.” .

Google ha lanciato una campagna “Ricevi il messaggio” per Android lo scorso anno, accusando Apple di aver causato il problema e supplicando l’azienda di implementare RCS. Nonostante il rifiuto di Apple di adottare standard di messaggistica di testo, la messaggistica tra iPhone e telefoni Android “sembra che utilizzi una tecnologia di un’altra epoca”, secondo il sito web della campagna Android.