Il generatore di prodotti fantasy di Google, basato sull’intelligenza artificiale, potrebbe cambiare il modo in cui facciamo acquisti

Solo un anno fa, sembrava che l’uso principale dei generatori di immagini basati sull’intelligenza artificiale fosse quello di creare mash-up e miscele di stili artistici, ma stiamo vedendo sempre più la tecnologia text-to-image impiegata in interessanti usi pratici. L’ultimo esempio è un nuovo sviluppo all’interno dell’AI Generative Search Experience (SGE) di Google.

Il gigante della tecnologia sta sperimentando l’utilizzo della creazione di immagini tramite intelligenza artificiale per consentire agli utenti di Ricerca Google di creare immagini di quel prodotto perfetto che esiste solo nella loro mente – e quindi cercare in rete la cosa più vicina alla realtà. Potrebbe cambiare il modo in cui facciamo acquisti.

Gli utenti di Ricerca Google potranno creare un’immagine del prodotto nella loro mente e quindi cercare qualcosa di simile (Credito immagine: Google)

Nuovo strumento Google A prima vista può sembrare strano, ma in realtà può avere uno scopo molto pratico. Diciamo che ti sei immaginato un cappotto invernale perfetto in un colore insolito, fuori stagione – o forse hai visto qualcuno indossare il tipo di cappotto che desideri, ma non sai quale marca lo produce o dove farlo Trovalo.

Digita una descrizione del prodotto sconosciuto o completamente immaginario e SGE di Google ne creerà un’immagine utilizzando il tipo di tecnologia text-to-image che conosciamo ora. Puoi utilizzare questa creazione generata dall’intelligenza artificiale per eseguire una ricerca di immagini per trovare prodotti reali simili sul web.

Google afferma di ritenere che lo strumento sarà utile per gli utenti che hanno “una visione molto specifica in mente”. Dovremo vedere come funziona nella pratica: sembra che sarebbe molto utile se potessimo apportare modifiche alla generazione iniziale per ottenere un’immagine che si avvicini il più possibile al prodotto che immaginiamo.

È un altro esempio della direzione che Google e OpenAI (sviluppatore di DALL-E e ChatGPT) stanno andando, riunendo l’intelligenza artificiale di testo e immagine per strumenti di intelligenza artificiale più conversazionali che mirano ad essere più specifici e consentono agli utenti di scavare più a fondo per risolvere problemi pratici. i problemi. Google SGE sta inoltre espandendo le sue funzionalità di intelligenza artificiale con suggerimenti e strumenti per categorie di prodotto per provare virtualmente i vestiti.

Google SGI Al momento è disponibile solo sulla piattaforma di test Google Labs del colosso della ricerca, ma si prevede che la nuova funzionalità sarà disponibile per gli utenti delle app Google Android e iOS negli Stati Uniti a partire da dicembre. Per saperne di più sulla creazione di immagini AI, consulta la nostra selezione dei migliori tutorial sull’arte AI.