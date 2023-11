Qual è il Bob Dylan di base? All’interno della nuova tendenza di TikTok

Archivi di Michael Oakes/Getty Images

Sessant’anni fa, Bob Dylan e la sua ragazza Suze Rotolo uscirono dal loro appartamento nel West Village, abbracciandosi l’uno contro il freddo pungente di febbraio. Stando sulla strada innevata accanto al bus Volkswagen blu, hanno scattato una serie di fotografie. “Bob mise le mani nelle tasche dei jeans e si sporse verso di me”, ha ricordato Rotolo nel suo eccellente libro di memorie del 2008. Tempo libero: memorie del Greenwich Village degli anni ’60. “In alcuni brani è chiaro che ormai stavamo congelando; Bob doveva indossare quella giacca sottile. Ma la foto era tutto.

Una di quelle foto fu usata per una copertina del 1963 Bob Dylan gratis, che contiene classici come “Blowin’ in the Wind” e “Don’t Think Twice, It’s All Right”. La copertina dell’album è iconica, così iconica, infatti, da ispirare una tendenza TikTok conosciuta come “Bob Dylan Core”, in cui si vedono adolescenti camminare per strada, curvi indossando giacche sottili e guardando pensieroso il terreno mentre Don suona “Pensaci due volte”. La tendenza è iniziata lo scorso inverno e l’hashtag #Bob Dylan Core Attualmente ha 11,5 milioni di visualizzazioni. Sembrava addirittura che ci fosse Concerto a tema Bob Dylan all’Emerson College La scorsa settimana, con un TikTok che ha raccolto quasi 500.000 Mi piace.

Bob Dylan Core è iniziato nel gennaio 2023, quando il venticinquenne Andrew Clark si è ritrovato fuori da un negozio di Trader Joe’s nel centro di Brooklyn. “Aspetta, tieni le borse della spesa per un momento”, ha detto alla sua ragazza. “Ti dispiacerebbe filmarlo?” Con la didascalia “Camminare con un maglione non è abbastanza caldo” è nata la tendenza.

Clark, che si descrive come “decisamente un tipo di creativo commerciale con molti trattini”, ha contribuito a rendere popolare il look del calcio Blocco Nucleo l’anno scorso. Determinato a creare le proprie tendenze, ha un elenco di “idee divertenti per TikTok” nella sua app Notes. “La giacca non è abbastanza calda” era sulla lista sei mesi prima che girasse il suo video. Ora ha quasi 250.000 Mi piace.

Scelti dall’editore

“Penso che il motivo per cui è esploso sia perché fondamentalmente è qualcosa che è stato progettato un po’”, dice Clark. Rolling Stone. “Sai come le persone ricreano una danza su TikTok? Metti le mani in tasca e qualcuno ti filmerà mentre cammini, e possono farti camminare verso la telecamera o fare una carrellata. Questo è uno dei motivi per cui è così ripetitivo. ”

La tendenza ora si è estesa oltre l’iconica giacca scamosciata del cantautore, con i partecipanti che indossano di tutto Denim A pelle. “Qualcuno nella sezione commenti mi ha chiesto dove poteva trovare una giacca in stile Bob Dylan, cosa che ho pensato fosse semplicemente divertente perché non esiste una cosa del genere”, dice il 25enne. Sala Aidan, con sede a Vancouver. “La giacca che non è abbastanza calda è una giacca di Bob Dylan.”

Inoltre, Hull aggiunge che l’autunno è la stagione perfetta per Dylan Core. “La moda va di moda in autunno, quindi penso che questo tipo di moda sia appena passato di moda”, dice. “È un ragazzo dall’aspetto buffo che indossa buffi vestitini. È bello ascoltare la sua musica in autunno. I suoi vestiti sono tutti basati sull’autunno. Si abbina molto bene al look.”

Comune

Bob Dylan Core è un altro esempio di come TikTok stia introducendo il rock classico nella Gen Z. (È lecito ritenere che il prossimo film biografico su Dylan con Timothée Chalamet attirerà anche alcuni nuovi ascoltatori verso quel suono sottile, mercuriale e selvaggio.) e non molte persone lo sanno, almeno ora sanno ‘Non pensarci due volte, va tutto bene.'” E forse guarderanno ‘That’s Bob Dylan’ su Spotify. O forse la prossima volta che saranno in un negozio di dischi, vedranno uno dei suoi album e lo prenderanno.

Grace Dormer, 16 anni, studentessa a Londra, è stata presentata a Dylan da suo nonno, che ha chiamato il suo gatto in onore del cantautore. Per lei Bob Dylan Core rappresenta una forma di parentela. “Onestamente, è diventato un gruppo di nicchia, soprattutto i giovani come la mia età che amano Bob Dylan”, dice. “Quando trovi qualcun altro, è davvero bello entrare in contatto con lui. Attorno a questo tipo di musica si formano legami stretti. Ecco perché penso che sia così popolare, perché ognuno sente il proprio legame con esso.”