10 auto che dovrebbero debuttare nel DLC invernale 2023 di GTA Online

GTA Online ha molti veicoli e il prossimo DLC invernale 2023 aggiungerà molti nuovi veicoli all’elenco. Sebbene i fan siano molto entusiasti dell’aggiornamento, hanno anche una lista dei desideri di alcune fantastiche auto che dovrebbero debuttare nel multiplayer online quest’anno. Rockstar Games spesso ascolta queste richieste e aggiunge determinati veicoli per soddisfare la base di giocatori.

Sebbene ci siano molte auto fantastiche nel gioco, i giocatori sono costantemente alla ricerca di qualcosa di nuovo. Gli sviluppatori hanno già lasciato intendere che con l’aggiornamento appariranno nuovi veicoli. Mentre un buon numero di essi sarà ideale per il drifting, altri saranno destinati principalmente alle corse e alla guida in città.

Questo articolo elenca 10 auto che i fan adoreranno vedere in GTA Online con il prossimo aggiornamento invernale.

Nota: l’articolo è soggettivo e riflette solo l’opinione di chi scrive.

10 fantastiche auto che meritano di apparire nel prossimo DLC invernale 2023 di GTA Online

1) Rolls Royce Spettro

Ora che Rockstar ha confermato che Yusef Amir di GTA 4: The Ballad of Gay Tony apparirà in GTA Online, ha senso per lui guidare qualcosa di esotico e moderno come la Rolls Royce Spectre. È un’auto elettrica a quattro posti che si adatta perfettamente al gioco.

2) Jeep Grand Cherokee Trackhawk

La Jeep Grand Cherokee Trackhawk è uno straordinario SUV che merita un posto in GTA Online. È una bestia potente che offre grande velocità e manovrabilità di cui la maggior parte dei giocatori ha bisogno nel gioco. Sebbene l’auto reale non sia progettata per il fuoristrada, Rockstar può apportare alcune modifiche per consentire ai giocatori di esplorare il terreno accidentato a bordo di questo veicolo.

3) Goccia di super diamante

La Super Drop Diamond è un’auto molto popolare di GTA 4: The Ballad of Gay Tony ed è l’auto base di Yusuf Amir. È basato sulla vera Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé del 2007-2016. I fan chiedevano da tempo a Rockstar di portare questa vettura su GTA Online.

4) BMP600

Il PMP 600 è un altro veicolo molto popolare di GTA 4 che i giocatori vorrebbero vedere in GTA Online con il DLC Winter. È basato su una vera Chrysler 300C SRT-8 2005-2010. Questa berlina di lusso a quattro porte, pur non essendo il veicolo più veloce del gioco, offre grande lusso e comfort. Naturalmente, i fan vogliono che gli sviluppatori lo aggiungano al gioco multiplayer online con il prossimo aggiornamento.

5) Hummer elettrico

Ci sono già due auto ispirate all’Hummer nel gioco multiplayer online. Tuttavia, l’Hummer EV è una bestia completamente diversa. Ha due varianti nella vita reale, tra cui un camioncino e un SUV. La sua aggiunta a GTA Online fornirà più opzioni in questa categoria. Anche l’auto ha un aspetto splendido, con i suoi pneumatici prominenti e la carrozzeria alta.

6)FordGT90

La Ford GT90 è una concept car presentata per la prima volta nel 1995. Questa vettura ad alte prestazioni non solo ha un bell’aspetto, ma ha anche le specifiche per supportarlo. Il V12 a 48 valvole è sufficiente per far mangiare la polvere alla maggior parte dei veicoli.

Gran parte della community desidera che Rockstar aggiunga questo veicolo all’epico roster del gioco. Molti credono che sarebbe un veicolo armato ideale grazie al suo design.

7) Ferrari 330 P4

Sebbene in GTA Online siano presenti un paio di eccellenti auto ispirate alla Ferrari, non c’è niente come la 330 P4. Questa vettura da endurance con motore V12 è considerata uno dei migliori veicoli che l’azienda abbia mai prodotto. Ha un’eccellente estetica da auto sportiva vintage e un motore che la pone all’avanguardia. Il cofano con parafanghi rialzati gli conferisce un aspetto elegante che sembra perfetto nel multiplayer online.

8) Cometa Retro (corpo non largo)

Screenshot della carrozzeria non larga che i giocatori possono ottenere tramite la mod (Immagine tramite gta5-mods.com)

Sebbene la Comet Retro Custom faccia parte del gioco multiplayer online da qualche tempo, molti giocatori ritengono che nel gioco manchi questa versione dell’auto originale. Attualmente, i fan devono utilizzare diverse modifiche per ottenerla in Grand Theft Auto Online e molti sperano che gli sviluppatori aggiungano una versione non widescreen dell’auto al gioco.

9) BMW Vision Next 100

La BMW Vision Next 100 è una delle concept car più belle di sempre. Ha scaglie simili a rettili che si muovono e danno la sensazione che l’auto sia viva e respiri. Sarà una grande aggiunta al multiplayer online, permettendo ai giocatori di provare un veicolo che potrebbe non essere disponibile in commercio nella vita reale.

10) Cadillac LMDH

La Cadillac LMDh è un ibrido che non solo ha un aspetto unico, ma ha anche un motore estremamente potente in grado di raggiungere velocità massime competitivi. LMDh sta per Le Mans Daytona Hybrid, il che significa che l’auto partecipa alle gare di Le Mans e ha un motore elettrico oltre a un motore a benzina. Questa vettura sarebbe un’ottima aggiunta al tuo elenco di Grand Theft Auto Online.

Con la recente fuga di notizie di GTA 6 su TikTok che mostra solo parti della mappa, i fan si aspettano che il prossimo trailer riveli maggiori informazioni sui veicoli che i giocatori potrebbero dover guidare nel gioco.

A cura di Siddharth Satish