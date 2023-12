Fortnite Battle Pass Capitolo 5 Stagione 1 – Tutte le skin, le emote e i premi

Siamo ufficialmente tornati nel mondo del design e della grafica moderna con Fortnite Capitolo 5, Stagione 1, che scatena sia Peter Griffin di I Griffin che Solid Snake di Metal Gear Solid su una nuovissima isola di Battle Royale.

Dopo che l’OG Pass della scorsa stagione includeva solo oggetti del livello 70, il Battle Pass del capitolo 5 è ora di dimensioni normali. Per 950 V-buck, otterrai otto skin e i relativi set di zaini, picconi, alianti e altro ancora, e ci sono anche 1.500 V-buck da sbloccare per tutta la durata del pass da spendere nel Negozio oggetti o su Facebook. il prossimo Season Pass.

Queste collaborazioni sono una grande novità, ma ancora più importante è l’aggiunta di tre nuove modalità di gioco: Lego Fortnite, Rocket Racing e Fortnite Festival. Questo pass battaglia contiene una pagina di ricompense di Rocket Racing, inclusa una carrozzeria che puoi utilizzare sia in Rocket Racing che in Battle Royale. E con la maggior parte delle skin Fortnite inclusa la controparte Lego, puoi aspettarti di poter utilizzare queste nuove skin del pass battaglia anche in Lego Fortnite.

Come di solito accade, le apparizioni in questo pass di battaglia raccontano la storia della stagione, mentre Vengeance Jones e Hope affrontano il resto delle persone su questa carta, incluso un rinforzato Peter Griffin, per cercare di salvare Peely. Altri personaggi della sala giochi – Oscar, Nisha, Montag, Peter e Valeria – sono boss NPC che puoi combattere durante le partite di Battle Royale, e abbiamo alcune skin che possono eguagliare l’eleganza di questa squadra. Naturalmente ci sono anche nuove armi e cambiamenti alla mappa.

Come è avvenuto nelle ultime stagioni complete, le ricompense del Battle Pass sono divise in quattro gruppi: ricompense standard dal livello 1 a 100, ricompense bonus da 101 a 200, ricompense per le missioni svolte settimanalmente e ricompense per le missioni settimanali. Skin aggiuntiva che sarà disponibile a fine gennaio. Diamo un’occhiata a tutto ciò che abbiamo nel Battle Pass Stagione 1 di Fortnite Capitolo 5.