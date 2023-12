I 10 migliori semi per Minecraft Switch (2023)

Nel vasto mondo di Minecraft su Nintendo Switch, i giocatori possono permettersi il lusso di esplorare un’ampia gamma di biomi e terreni unici attraverso l’uso dei semi. Questi semi sono codici alfanumerici appositamente progettati che generano mondi specifici, ciascuno con i propri paesaggi e risorse distinti.

Per la versione Switch di Minecraft, questi seed sono progettati per migliorare l’esperienza di gioco sulla console portatile, sfruttando la sua natura portatile e le funzionalità touchscreen.

Questo articolo elenca alcuni dei migliori seed Minecraft disponibili per la versione Switch del gioco. Questi semi soddisfano i punti di forza della console, offrendo mondi vibranti e diversificati che attirano lunghe sessioni di gioco a casa e sono perfetti per rapide avventure in movimento.

” class=”promoted-img” Caricamento=”pigro” larghezza=”1440″ altezza=”220″ alt=”fortnite-banner-promozionale” />

Nota: questo elenco è soggettivo e rappresenta le opinioni dell’autore.

Diamond Miner’s Dream, Mansion Above the Void e altro ancora I migliori semi per Minecraft su Nintendo Switch nel 2023

La bellezza di Minecraft Seeds per Nintendo Switch è la loro capacità di sfruttare la flessibilità della console, offrendo un’esperienza coinvolgente, indipendentemente da dove giochi.

Che tu viva nel tuo salotto o fuori, questi semi promettono avventure accattivanti piene di biomi straordinari, strutture interessanti e tesori nascosti. Ottimizza inoltre il gameplay di Switch, offrendo prestazioni fluide e tempi di caricamento rapidi, garantendo che ogni sessione di Minecraft sia tanto fluida quanto divertente.

Dalle tranquille isole dei funghi ai vivaci villaggi, questi semi forniscono un passaggio verso avventure che possono essere vissute sia in modalità portatile che su console.

1) Un misterioso villaggio isolato

I giocatori possono trovare questo strano villaggio abbandonato (Immagine via Mojang)

Semi: -3609937807299181760

Questo seme introduce un misterioso villaggio di un isolato privo di residenti, suscitando curiosità e speculazioni sul suo passato. La stranezza è evidente mentre esplori questa struttura abbandonata in mezzo a un mondo naturale. Questa ambientazione offre un’opportunità narrativa unica, perfetta per i giocatori che desiderano creare i propri puzzle Minecraft o storie di fantasmi.

2) Arcipelago Palace Resort

Rilassati su quest’isola (Immagine via Mojang)

Semi: 5488339848409328138

Con i semi di Archipelago Palace Resort, scopri un’isola paradisiaca caratterizzata da una rara miscela di Palazzo e villaggio della giungla. È perfetto per i giocatori che cercano un equilibrio tra ambienti ricchi di risorse e opportunità di esplorazione stimolanti. Situato all’interno di un variegato ecosistema isolano, il Jungle Palace offre un tocco di lusso e mistero, perfetto per la sopravvivenza e gli sforzi creativi.

3) Riserva di micelio

I giocatori possono stare al sicuro su quest’isola dei funghi (Immagine da Mojang)

Semi: 37590468043465965

Entra in un mondo in cui la Terra è ricoperta da un raro micelio e un enorme fungo si libra verso il cielo: benvenuto in… L’isola dei funghi. Questo seme fornisce un bioma unico che è un rifugio per l’esplorazione pacifica.

Mycelium Sanctuary non è solo un piacere visivo, è un luogo dove i mob ostili non osano camminare, consentendo un’esperienza pacifica di Minecraft. Costruisci la tua dimora a tema funghi o coltiva un enorme giardino di funghi. Quest’isola è un paradiso per gli architetti naturali e il rifugio perfetto per i giocatori che cercano una vacanza tranquilla.

4) Fuga dalla foresta della tundra

Esplora una dimora nella foresta in questo seme innevato (Immagine gentilmente concessa da Mojang)

Semi: -7516440957484561490

Si genera in una tranquilla area boschiva circondata dalla gelida tundra, sede di un accogliente villaggio e di un nascosto Woodland Palace. Questo seme offre una combinazione tra la tranquilla vita di villaggio e l’emozione di esplorare una misteriosa dimora circondata da un paesaggio innevato. Quest’area è ideale per i giocatori che cercano build a tema invernale o sfide di sopravvivenza.

5) Avventura nel villaggio congiunto

Questi villaggi si sono uniti per fornire una vasta area da esplorare e commerciare ai giocatori (Immagine per gentile concessione di Mojang).

Semi: 7092092118958763650

Scopri due villaggi strettamente collegati, collegati in modo univoco da una fossa gigante, che offrono una combinazione di vita di villaggio condivisa e il brivido dell’esplorazione sotterranea. Questo seme è perfetto per coloro che amano gli aspetti sociali dell’interazione con il villaggio, insieme all’eccitazione di scoprire cosa si nasconde sotto l’enorme buco.

6) Palazzo sopra il vuoto

I giocatori possono esplorare questo seme per trovarne i segreti (Immagine via Mojang)

Semi: 1522372038249220882

Vivi l’emozione di un’isola di sopravvivenza con una nuova svolta: una grande villa nella giungla appollaiata precariamente sopra un’enorme fossa. Questo seme è perfetto per chi cerca una sfida costruttiva unica o un’esperienza di sopravvivenza piena di adrenalina, bilanciando la grandiosità del palazzo con il pericolo dell’abisso sottostante.

7) Isola della scoperta marina

Esplora queste isole coperte di relitti e trova tesori sepolti (Immagine via Mojang)

Semi: 6227544982942086131

Naviga verso un’interessante piccola isola piena di creature viventi Resta il naufragio, fornendo un ricco parco giochi per l’esplorazione subacquea e le sfide di sopravvivenza. Questo seme è ideale per coloro che amano le avventure marine e i misteri degli abissi, offrendo ampie opportunità per la caccia al tesoro e la costruzione di basi sottomarine.

8) Città gemellate nelle Alpi

I giocatori possono avere un rifugio sicuro in questi villaggi di montagna (Immagine via Mojang)

Semi: 5063979785506680450

Esplora la bellezza di due villaggi collegati in cima alle montagne, circondati da cime innevate. Questo seme fornisce un punto di partenza panoramico per coloro che amano costruire su terreni impegnativi o sono alla ricerca di un ambiente panoramico e ricco di risorse per il loro prossimo grande progetto.

9) Sogno di un minatore di diamanti

Affronta queste profondità ed emerge ricco di ricchezze (Immagine da Mojang)

Seme: diamanti in abbondanza

Intraprendi un viaggio in una terra ricca di miniere di diamanti, che offre un grande vantaggio nella raccolta di risorse per creare e costruire potenti attrezzature. Questo seme è perfetto per coloro che danno priorità all’accumulo di risorse e desiderano un vantaggio nella costruzione del proprio impero Minecraft.

10) Il puzzle circolare della foresta

Esplora strani pozzi e sistemi di caverne in questo seme (Immagine gentilmente concessa da Mojang)

Semi: 3854341

Immergiti in un mondo che sfida i tradizionali paesaggi di Minecraft con una foresta circolare con una grotta verde e un lago panoramico. Questo seme è perfetto per divertirsi esplorando insolite formazioni di terreno e i segreti che custodiscono, fornendo una svolta unica a una tipica avventura di Minecraft.

A cura di Arundhoti Palit