Una startup di mining di asteroidi sta prenotando la sua prima missione, lanciandola con SpaceX

Astroforge si è assicurata un finanziamento di 13 milioni di dollari dopo un nuovo round di finanziamento iniziale guidato da Initialized Capital.

Il costruito pag La startup mineraria di asteroidi ha sede in California ed è stata fondata solo nel gennaio 2022 con l’unico scopo di “Estrazione di asteroidi dal mondo della fantascienza al mondo della realtà” Secondo il fondatore di AstroForge e il CEO Matt Gialich.

Il finanziamento garantito di 13 milioni di dollari finanzierà le prime due missioni di Astroforge, la prima delle quali sarà un volo di prova attualmente prenotato per una missione di condivisione del volo intorno a SpaceX Falcon 9 il prossimo anno. Astroforge ha anche collaborato con OrbAstro per creare il primo satellite per il suo volo di prova iniziale e sta già puntando su un gruppo di candidati asteroidi da visitare.

Mira a asteroidi tra 20 metri (65,6 piedi) e 1.500 metri (0,93 miglia) di diametro. Astroforge prende di mira specificamente gli asteroidi con alte concentrazioni di metalli del gruppo del platinoQuesti includono rutenio, rodio, palladio, osmio, iridio e platino.

“Se abbiamo accesso a risorse illimitate dallo spazio, possiamo allontanarci dalle pratiche minerarie dannose sulla Terra e ottenere i materiali di cui abbiamo bisogno per espandere le nostre capacità scientifiche. Dire che questo è un punto di svolta è un eufemismoha affermato Brett Gibson, socio accomandatario di Initialized Capital.

