La libreria ufficiale di Pokémon Diamond & Pearl Sound sarà chiusa la prossima settimana

The Pokémon Company ha annunciato la chiusura Pokemon Diamante e Perla L’audioteca è a pochi mesi dalla sua apertura.

I fan possono visitare questo sito Riproduci e scarica musica ed effetti sonori Dalle edizioni 2006 (gratuito) ed esplora i “suoni straordinari” di Brilliant Diamond e Shining Pearl. Ci sono 149 tracce di tutta la musica e gli effetti sonori.

Ecco l’annuncio completo, che rivela che la chiusura avverrà la prossima settimana, il 31 maggio 2022.

Grazie per aver visitato la libreria audio Pokémon DP. Chiuderemo il servizio alle 31 maggio 2022 alle 9:00 UTC. Non sarai in grado di trasmettere in streaming o scaricare dati audio dopo questa data.