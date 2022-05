Non gli strumenti che ti piacevano

Microsoft ha già confermato l’arrivo di potenti widget in Windows 11 tramite l’App Store, ma contrariamente a quanto molti vorrebbero, Microsoft tace sui suoi piani per trasformare i gadget in una versione aggiornata dei classici gadget che facevano parte di Windows Vista e 7-era.

I gadget desktop in Windows 7 consentivano agli utenti di leggere gli aggiornamenti dell’inventario e ottenere le previsioni del tempo direttamente sul desktop con una rapida occhiata ai widget installati. Gli strumenti sono stati successivamente eliminati dal sistema operativo e non sono più tornati, anche se molti utenti sperano di aggiungere una funzionalità simile a Windows.

L’approccio agli elementi dell’interfaccia utente in Windows 11 è completamente diverso e si basa su notizie ed esperienze di interessi. Inoltre, sono supportati solo i widget basati sul Web che utilizzano Microsoft Adaptive Cards, quindi in generale, un feed di nuovi elementi dell’interfaccia utente nel sistema operativo è solo notizie fresche e interessi che puoi effettivamente utilizzare sulla barra delle applicazioni.

Tuttavia, Microsoft sta ora esplorando il supporto per gli strumenti basati su desktop con una funzionalità denominata barra di ricerca.

Come puoi vedere nello screenshot sopra, Microsoft sta aggiungendo una barra di ricerca direttamente sul desktop. A differenza degli strumenti classici, la barra di ricerca non offre opzioni per personalizzarne l’aspetto o la funzionalità. Allo stesso modo, non possiamo spostare la barra multifunzione su entrambi i lati del desktop.

La buona notizia è che questo potrebbe essere l’inizio di una sorta di integrazione desktop dei widget e c’è la possibilità che la funzionalità dei widget si evolva nei widget classici dell’era di Windows 7.

Una barra di ricerca statica viene visualizzata direttamente sul desktop per eseguire rapidamente ricerche sul Web.

“Per iniziare a valutare questa idea generale e questo modello di interazione, First Explore in quest’area aggiunge una casella di ricerca visualizzata sul desktop che consente di eseguire ricerche sul Web”, ha affermato Microsoft nell’annuncio ufficiale.

Tuttavia, c’è un problema: la barra di ricerca non rispetta il browser predefinito configurato. In altre parole, se il tuo browser predefinito è Chrome, la barra di ricerca non rispetterà la tua scelta e indirizzerà le query di ricerca a Microsoft Edge.