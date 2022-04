Ricostruzioni di Fortnite – The Verge

L’edificio è tornato. Questa mattina, È un gioco elettronico code riabilitate per la sua funzione di creazione delle firme; Rimosso temporaneamente come parte dell’ultima stagione del gioco, che è stato lanciato il 20 marzo.

Tuttavia, durante la ricostruzione, lo spirito che si concentra sul combattimento vive in esso Modalità Zero Build introdotta in precedenza. Attualmente, sono disponibili due versioni del gioco insieme a code sia per la Regular Edition che per Zero Build disponibili per combattimenti battle royale da soli, in coppia, in tre o in squadre.

Foto: Giochi epici Ricostruire – Gioca a modo tuo! Vai veloce, arrampicati e fatti strada verso Victory Royale, indipendentemente dal fatto che tu scelga di costruire in Fortnite Battle Royale o meno per costruire nel nuovo Fortnite Zero Build. pic.twitter.com/4qay0vm17x – Fortnite (FortniteGame) 2 aprile 2022

La capacità di raccogliere materiali e costruire strutture difensive è sempre stata un segno distintivo di È un gioco elettronico – E parte di ciò che ha contribuito a distinguerlo da altri giochi di Battle Royale come pubg E il Leggende dell’apice – il che ha reso ancora più sorprendente la sua temporanea rimozione.

La mancanza di un edificio è stata in qualche modo controbilanciata dall’aggiunta di meccaniche progettate per rendere il gioco più mobile, comprese l’arrampicata e lo sprint. Questi cambiamenti facevano parte di Una serie di aggiornamenti legati alla mobilità risalenti a diversi anni fa.

Con l’inizio della stagione in corso, È un gioco elettronico Sviluppatore Epic Games dona tutti i proventi del gioco agli sforzi umanitari in Ucraina fino al 3 aprile. A partire dal 29 marzo, lo sforzo è aumentato 100 milioni di dollari.