Il nuovo evento di distribuzione di Pokemon Sparkling Diamond e Sparkling Pearl è iniziato per un periodo di tempo limitato

Ora è aprile, e ciò significa che gli allenatori di Pokemon possono ora fare amicizia con il leggendario Darkrai Pokemon Diamante Brillante e Perla Lucente.

Per fare ciò, dovrai ottenere la Member Card Item, che viene data in regalo tra il 1 aprile e il 1 maggio. Per ottenere questo oggetto, seleziona Collegati online dall’opzione Regalo misterioso in Diamante brillante o Perla brillante. Dopo averlo fatto, dovrai soddisfare condizioni specifiche, come entrare nella Hall of Fame o ottenere un Pokédex nazionale.

Quando hai finito, viaggia verso l’isola di Neomun dove ti aspetta il leggendario Pokémon Darkray.

Aggiornamento Serebii: la distribuzione di una carta membro Pokémon Diamante brillante e Perla lucente per ottenere il Darkrai è ora disponibile tramite Regalo misterioso > Ottieni via Internet. Lo spettacolo durerà fino al 30 aprile 2022 alle 20:28 UTC dettagli @ https://t.co/IaweJKG2S0 pic.twitter.com/PJJWsZhcuc – Serebii.net (SerebiiNet) 1 aprile 2022

Questo evento di distribuzione è stato originariamente annunciato insieme all’incontro con Arceus:

“Pokemon Diamante brillante o Pokemon Perla Lucente I giocatori devono possedere Pokemon Leggende: Arceus Salva il file sulla loro console Nintendo Switch con tutte le attività principali completate. Possono quindi ricevere un oggetto Azure Flute. Dopo essere entrati nella Hall of Fame e aver ottenuto il Pokédex Nazionale, i giocatori possono recarsi all’ingresso del Pilastro della Lancia e il leggendario Pokémon Arceus si rivelerà.

Stai andando a cercare Darkrai dentro Pokemon Diamante Brillante e Perla Lucente? Diteci nei commenti.