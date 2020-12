Cyberpunk2077 Bug di tendenza quando i giocatori incontrano glitch e arresti anomali ridicoli

Cyberpunk 2077 È stato uno dei lanci più popolari e disordinati degli ultimi giorni ei giocatori stanno andando su Twitter con l’hashtag # Cyberpunk2077bugs per visualizzare alcuni dei loro migliori screenshot. Segnalazioni di bug e bug nel gioco hanno iniziato a emergere quasi immediatamente dopo il lancio e la marea non si è fermata nonostante gli sforzi di CD Projekt Red per correggere il gioco a un livello funzionale più rispettabile.

I glitch dei giochi non sono né nuovi né rari, soprattutto subito dopo il lancio. Ma cosa fa Cyberpunk 2077La situazione unica è che il gioco è escluso Otto anni di sviluppot, e il suo rilascio è stato ritardato in tre diverse occasioni quest’anno con l’obiettivo di renderlo il più raffinato possibile. Il risultato è stato che CD Projekt RED ha invertito la sua posizione sugli straordinari obbligatori e ha spinto gli sviluppatori a lavorare fino a 100 ore alla settimana per mitigare i potenziali ritardi del quarto, e il prodotto che ha prodotto era lucido come la pavimentazione in cemento. La maggior parte è catastrofica Risolti glitch e illuminazione che causavano convulsioni Con una correzione, tuttavia, i rapporti di nuovi glitch sembrano arrivare più velocemente di quanto CD Projekt Red possa risolverli.

Per fortuna, i giocatori hanno ancora il senso dell’umorismo su tutto questo, perché il gioco, nonostante tutti i suoi altri punti deboli, è ancora molto buono. I bug e le anomalie che ancora affliggono il gioco sono meno catastrofici di quanto non lo fossero in passato, sebbene esistano ancora arresti anomali del gioco, ma sono così comuni che i giocatori lo hanno adottato. # Cyberpunk2077bugs Tagga Twitter per mostrare quali problemi hanno riscontrato e quale è il loro preferito. Il tag è ora di tendenza su Twitter, con alcune voci di selezione evidenziate di seguito:

Vedere un personaggio che guarda la telecamera con la maggior parte della testa mancante potrebbe essere la cosa di cui sono fatti gli incubi, ma soprattutto, segnala un problema molto più grande di qualche bug divertente. CDPR potrebbe aver lasciato cadere la palla quando ha deciso di andare contro la sua politica sugli straordinari obbligatori, perché è del tutto irragionevole costringere i dipendenti a lavorare fino a cento ore a settimana e aspettarsi comunque buoni risultati. E il Gettare più soldi sugli sviluppatori Non darà loro la straordinaria capacità di rinunciare a una ragionevole quantità di comfort e continuare a produrre un prodotto ben rifinito, quindi non è irragionevole presumere che i futuri titoli CDPR avranno gli stessi problemi, finché non ricorderanno che gli sviluppatori sono umani e non macchine.

Ma fintanto che i loro titoli continuano a fare soldi, probabilmente non cambierà, quindi la cosa migliore che chiunque può fare è trovare un po ‘di umorismo nella situazione. Dopo tutto, quando il gioco contiene bug Parti speciali dell’abbigliamento dei personaggiCosa puoi fare oltre a ridere?

