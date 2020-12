Electronic Arts ha raggiunto un accordo per l’acquisizione consigliata di Codemasters Group Holdings PLC

Redwood City, California – (Filo funzionanteElectronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha raggiunto oggi un accordo con il consiglio di amministrazione di Codemasters per l’acquisizione consigliata di Codemasters, lo sviluppatore ed editore del gioco nel Regno Unito. Nell’accordo, gli azionisti di Codemasters avrebbero diritto a ricevere 604 pence (circa $ 7,98 *) in contanti per azione ordinaria di Codemasters con un valore implicito del progetto di $ 1,2 miliardi *. L’acquisizione dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2021.

Electronic Arts e Codemasters condividono l’ambizione di guidare la categoria delle corse dei videogiochi. Il consiglio di amministrazione di Codemasters crede fermamente che la società trarrà vantaggio dalla conoscenza, dalle risorse e dall’ampia portata globale di EA, in generale e specificamente nel settore delle corse. Riteniamo che questa unione fornirà un futuro entusiasmante e prospero per Codemasters. Consentire ai nostri team di creare, lanciare e servire giochi più grandi e migliori per un pubblico molto entusiasta ” Ha detto Gerhard Florin, presidente di Codemasters.

“Crediamo che ci sia un’opportunità molto interessante per riunire Codemasters ed Electronic Arts per creare nuovi giochi di corse sorprendenti e innovativi per i fan. Il nostro settore si sta sviluppando, la classe delle corse cresce e insieme saremo in prima linea in una nuova era di intrattenimento da corsa. Siamo rimasti colpiti dal talento creativo di Codemasters e dai giochi di alta qualità per molti anni Sfruttando appieno la tecnologia EA, l’esperienza della piattaforma e la portata globale, questa combinazione ci consentirà di far crescere i nostri franchise esistenti e portare esperienze di corse più specifiche del settore alla nostra base di fan globale. Siamo lieti che entrambi i nostri board stiano raccomandando questo accordo e non vediamo l’ora di accogliere questo team entusiasmante e di talento per Famiglia di arti elettroniche, Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha detto.

Razionale strategico:

Electronic Arts ritiene che la combinazione di EA con Codemasters consentirà un’ulteriore crescita e successo per Codemasters e per i famosi e innovativi franchise di corse di EA.

Combinando l’esperienza e il talento dei franchise sportivi e di corse acclamati dalla critica di Codemasters come Formula Uno, DiRT, DiRT Rally, Grid e Project Cars con il franchise globale Need for Speed ​​di EA, il gioco mobile Real Racing preferito dai fan e i marchi EA SPORTS su cui stanno lavorando i nostri team Innovare di più e fornire in modo più mirato contenuti ed esperienze a un pubblico globale in crescita per l’intrattenimento da corsa.

Il profondo talento creativo di Codemasters che ha prodotto giochi di corse di alta qualità per molti anni, incluso il franchise di Formula Uno che continua a fornire grande intrattenimento alla crescente base di fan di F1.

EA ritiene di poter accelerare Codemasters sfruttando la profonda esperienza di EA nelle operazioni di servizio live, analisi dei giochi e tecnologia. Inoltre, i team di assistenza centrale di EA tramite tecniche di sviluppo, arte e motion capture, verifica della qualità, conformità e localizzazione saranno tutte risorse disponibili per Codemasters.

Le capacità di supporto per la pubblicazione, il marketing e lo sviluppo di giochi globali di EA aumenteranno anche i Codemasters esistenti, espandendo il mercato di destinazione per i franchise di Codemasters.

La combinazione di Codemasters ed Electronic Arts consentirà lo sviluppo e la distribuzione di una gamma leader di mercato di giochi e contenuti di corse creativi ed emozionanti su più piattaforme e più giocatori in tutto il mondo.

La federazione sta anche creando modi continui e ampliati per i giocatori di partecipare alla gamma combinata di sport e giochi di corse attraverso i servizi di abbonamento multipiattaforma leader del settore di EA.

E la combinazione di Codemasters ed Electronic Arts insieme fornisce un vantaggio finanziario mascherato al gruppo combinato. L’acquisizione dovrebbe portare a una crescita delle prenotazioni nette e della redditività core.

Frank Sagnier, CEO di Codemasters, e Rachid Varachia, CFO di Codemasters, insieme al team di Senior Executive Management di Codemasters intendono rimanere con Codemasters dopo il completamento dell’acquisizione e continueranno a guidare l’attività di Codemasters all’interno della Fondazione EA.

Per ulteriori informazioni sull’acquisizione, visitare: Investor.ea.com.

* I valori equivalenti sono quotati in dollari USA a un tasso di cambio di US $ 1,3211: 1 GBP l’11 dicembre 2020. Il valore d’impresa si basa sul bilancio certificato di Codemasters al 31 marzo 2020.

UBS Investment Bank funge da consulente finanziario di Electronic Arts, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP in qualità di consulente legale di EA.

Jefferies International Limited funge da consulente finanziario e intermediario congiunto e Liberum Capital Limited funge da consulente designato e co-mediatore di Codemasters in relazione all’acquisizione. Gowling WLG (UK) LLP funge da consulente legale di Codemasters.

Tutti i marchi e i diritti d’autore contenuti nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari.

Dichiarazioni previsionali

Le dichiarazioni fatte qui, che non sono fatti storici, sono dichiarazioni previsionali e sono soggette a modifiche. Frasi che includono parole come “aspettarsi”, “credere”, “aspettarsi”, “intenzione”, “stima”, “piano”, “aspettarsi”, “cercare”, “scopo”, “volontà”, Molto probabilmente, “dovrebbe”, “potrebbe” (e negativo per uno qualsiasi di questi termini), e le espressioni “futuro” e simili definiscono anche dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future e riflettono le attuali aspettative del management. I nostri risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli realizzati. Discutendoli in dichiarazioni previsionali Alcuni fattori che possono far sì che i risultati della società differiscano materialmente dalle sue aspettative includono quanto segue: l’impatto dell’annuncio di acquisizione sull’attività della società e sui suoi risultati operativi; il verificarsi di qualsiasi circostanza o qualsiasi altro evento che potrebbe portare alla cessazione dell’acquisizione o al mancato rispetto delle condizioni per il completamento Acquisizione, compreso l’ottenimento di tutte le approvazioni normative necessarie; la capacità dell’azienda di integrare con successo le operazioni e i dipendenti di Codemasters; l’impatto della pandemia COVID-19 e delle vendite dei prodotti e dei servizi dell’azienda; la capacità dell’azienda di sviluppare e supportare prodotti e servizi digitali, inclusa la gestione della sicurezza e della privacy online Interruzioni ai nostri prodotti, servizi e infrastruttura tecnologica Fiducia nella gestione delle spese. Concorrenza nel settore dell’intrattenimento interattivo; Regolamenti governativi; Efficacia dei programmi di vendita e marketing dell’azienda; Sviluppo e rilascio tempestivi dei prodotti e dei servizi dell’azienda; La capacità dell’azienda di realizzare i benefici attesi dalle acquisizioni; Domanda dei consumatori e disponibilità di un’offerta adeguata di unità hardware per console; La capacità dell’azienda di anticipare le preferenze dei consumatori tra le piattaforme concorrenti; La capacità dell’azienda di sviluppare e implementare nuove tecnologie. Fluttuazioni dei tassi di cambio; Condizioni economiche generali, modifiche alle nostre aliquote fiscali o leggi fiscali; E altri fattori descritti nella Parte Seconda, Sezione 1A dell’ultimo rapporto trimestrale di Electronic Arts sul Modulo 10-Q sotto “Fattori di rischio”, così come in altri documenti che abbiamo presentato alla SEC, inclusa la nostra relazione annuale sul Modulo 10. K-per l’anno fiscale che termina il 31 marzo 2020.

Queste dichiarazioni previsionali sono efficaci a partire dal 13 dicembre 2020. Electronic Arts non ha alcun obbligo di rivedere o aggiornare alcuna dichiarazione previsionale per nessun motivo, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.

A proposito di arti elettroniche

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) è leader mondiale nell’intrattenimento interattivo digitale. L’azienda sviluppa e fornisce giochi, contenuti e servizi online per console, dispositivi mobili e personal computer connessi a Internet. Nell’anno fiscale 2020, EA ha registrato un fatturato netto GAAP di 5,5 miliardi di dollari. Con sede a Redwood City, California, EA è meglio conosciuta per i suoi marchi di alta qualità acclamati dalla critica come EA SPORTS ™ FIFA, Battlefield ™, Apex Legends ™, The Sims ™, Madden NFL, Need for Speed ​​™ e Titanfall ™ e Plants vs. Zombies ™. Ulteriori informazioni su EA sono disponibili all’indirizzo www.ea.com/news.

EA SPORTS, Ultimate Team, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Need for Speed, Titanfall e Plants vs. Zombies sono marchi di Electronic Arts Inc. Madden, NFL e FIFA sono di proprietà dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati su autorizzazione.

Avvisi importanti sui consulenti finanziari

UBS AG London Branch è autorizzata e regolamentata dalla Financial Market Supervisory Authority in Svizzera. È concesso in licenza dalla PRA ed è regolato dalla FCA e dai regolamenti limitati dalla PRA nel Regno Unito. UBS AG London Branch funge da consulente finanziario per EA e non per nessun altro in relazione all’acquisizione. In relazione a queste questioni, UBS AG London, le sue sussidiarie, direttori, funzionari, dipendenti e agenti non considereranno nessun altro come loro cliente, né saranno responsabili nei confronti di nessun altro per aver fornito la protezione concessa ai loro clienti. O per fornire consulenza in relazione all’acquisizione, al contenuto di questo annuncio o a qualsiasi altra questione qui menzionata.