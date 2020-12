Tra bug enormi, CDPR offre rimborsi per Cyberpunk 2077 su console

Cyberpunk L’NPC parla prima che il suo materiale sia completamente caricato sulla versione console del gioco. “/>

Lo sviluppatore CD Projekt Red ha rilasciato delle scuse e ha offerto un rimborso completo per la frustrazione Cyberpunk 2077 Giocatori che stanno affrontando vari problemi con le versioni console del gioco. “Avremmo dovuto prestare maggiore attenzione a farlo funzionare meglio su PlayStation 4 e Xbox One”, ha scritto la società. In una dichiarazione pubblicata sui social media.

Ad Ars Technica, come tutti gli altri punti vendita che ricevono il codice di pre-rilascio, è stato concesso l’accesso a un computer Cyberpunk 2077 Prima Scrivi una recensione all’inizio di questo mese. Chi è alla ricerca di impressioni sulle versioni per console ha dovuto aspettare fino a dopo che il gioco è stato rilasciato pubblicamente giovedì scorso.

A quel punto, questi giocatori avevano dovuto affrontare lamentele diffuse da giocatori e detrattori Rompi il gioco BugE il Grafica a bassa risoluzioneE e La console si arresta in modo anomalo. Sebbene la versione per PC abbia avuto la sua parte di difetti, i rapporti indicano che le versioni per console sono in una forma molto più estrema. Tuttavia, non esistono versioni originali di Cyberpunk 2077 Su PlayStation 5 da Xbox Series S / X finora, I rapporti indicano Le versioni per console dell’ultima generazione del gioco funzionano un po ‘meglio se giocate in modalità di compatibilità con i sistemi di nuova generazione.

Nella sua nota, CD Projekt Red si è scusato esplicitamente per “non aver mostrato il gioco sulla console principale di ultima generazione prima del suo debutto, quindi non permettendoti di prendere una decisione di acquisto più informata”. Questo accade pochi giorni dopo che lo sviluppatore ha annunciato la verità al riguardo Oltre 8 milioni di giocatori prenotano il giocoMolto tempo fa Quale Le recensioni erano disponibili, quindi rendile tue.

Annunci

CDPR ha anche promesso di “correggere bug e arresti anomali” attraverso continui aggiornamenti, inclusi “due grandi gruppi” programmati per gennaio e febbraio 2021. In mezzo, queste due patch dovrebbero “risolvere” i problemi più importanti che i giocatori devono affrontare su console da L’ultima generazione promessa dall’azienda. “Non faranno sembrare che il gioco di ultima generazione funzioni su un computer con specifiche elevate o su una console di nuova generazione, ma sarà più vicino a questa esperienza di quanto non lo sia ora”.

Nel frattempo, CDPR incoraggia i clienti che non sono “soddisfatti dei loro acquisti” e non sono disposti ad attendere gli aggiornamenti per richiedere un rimborso, tramite un negozio della console digitale o un rivenditore fisico o contattando helpmerefund @ cdprojektred.com fino al 21 dicembre. Segui questa politica Rapporti Sony ha già iniziato a soddisfare le richieste di riscatto per la versione PS4 del gioco, facendo eco a un’offerta simile quando la PS4 è stata rilasciata da inno nazionale Non è stato all’altezza delle aspettative tecniche l’anno scorso.

La scorsa settimana anche CDPR Aggiunto avviso di epilessia per me Cyberpunk 2077 Dopo un primo revisore Ha sofferto di una grave crisi epilettica Durante il gioco. Lo sviluppatore Dice Sta esplorando una “soluzione più permanente” per consentire ai giocatori di ridurre la loro potenziale esposizione ai fattori scatenanti dell’epilessia nel gioco.