I metodi di risparmio della batteria dell’iPhone sono così sbagliati che tutti ne soffrono!

La durata della batteria del telefono è sempre dolorosa per gli utenti di smartphone, tutti vogliono proteggere la capacità della batteria dei propri dispositivi elettronici nel migliore dei modi. Tuttavia, ci sono errori che riteniamo sempre corretti e danneggiano la batteria I phone è tuo.

Disattiva tutte le applicazioni

Molti di noi si abituano a chiudere tutte le app in attesa pensando che questo aiuterà a risparmiare la carica della batteria.

Ma fondamentalmente, non aiuta affatto a risparmiare la carica della batteria. Perché ogni volta che l’app viene riavviata da posizione, il tuo iPhone consuma più energia. E Apple ha confermato che dovresti disabilitare l’app solo quando non risponde.

La batteria si riempirà rapidamente se viene ricaricata durante la notte

Se è stato 10 anni fa, hai usato questo metodo correttamente, ma con l’attuale sviluppo degli smartphone, è obsoleto. Attualmente, gli smartphone in generale e gli iPhone in particolare utilizzano spesso batterie agli ioni di litio con la loro durata calcolata nel numero di ricariche (una carica equivale dallo 0% al 100%).

Oltre a ciò, l’iPhone ha anche una funzione di ricarica avanzata. Ciò contribuirà a rallentare l’invecchiamento della batteria e aiuterà iPhone a ricordare le abitudini di ricarica quotidiane in modo che possa attendere il completamento della ricarica oltre l’80% fino a quando non sarà necessario utilizzare il dispositivo.

Sostituite spesso le batterie

A partire da iOS 11, Apple ha consentito agli utenti di visualizzare direttamente la capacità massima della batteria dell’iPhone senza la necessità di app di terze parti. Il motivo è dovuto ad alcuni rapporti secondo cui Apple sta riducendo le prestazioni dell’iPhone se la batteria si deteriora. Tuttavia, questo influisce sulla psiche di molti utenti, poiché desiderano che l’iPhone abbia sempre una capacità della batteria ottimale e persino un “livello della batteria” ad alta capacità.

Queste cose non solo causano spreco, ma influiscono anche seriamente sulla qualità del dispositivo se la batteria viene sostituita con una non originale, senza contare che potrebbe perdere resistenza all’acqua se la batteria viene rimossa.

Consenti all’iPhone di regolare automaticamente la luminosità dello schermo

Molte persone hanno spesso l’abitudine di regolare manualmente la luminosità per utilizzare iPhone in modo più familiare, ma molte persone passano a iPhone per impostazione predefinita per regolare automaticamente la luminosità dello schermo. Tuttavia, Apple afferma che consentire all’iPhone di regolare automaticamente la luminosità dello schermo ti aiuterà molto a risparmiare batteria su iPhone.