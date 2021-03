L’Etna si è svegliata, ecco otto immagini impressionanti delle ultime eruzioni del vulcano – edizione serale Ouest-France

Di Nicolas HASSON-FAURÉ

In Sicilia si è risvegliato l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Era il 16 febbraio 2021. Da allora, è scoppiato numerose volte. Ecco alcune immagini impressionanti del vulcano attivo.

Etna. (Infografica: Ouest-France)

Circondato da un denso pennacchio di fumo, il flusso di lava brilla nella notte. La scena si svolge molto presto questo mercoledì 10 marzo 2021, alle pendici dell’Etna, in Sicilia, la grande isola del sud Italia. Il 16 febbraio si è svegliato il vulcano attivo più alto d’Europa, che sale a 3.324 metri sul livello del mare. Da allora, è scoppiato numerose volte, sottolinea l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia d’Italia.

Domenica 7 marzo, una nuova eruzione ha inviato quantità impressionanti di cenere e piccoli frammenti di cenere. Di conseguenza, uno spesso tappeto nero copriva le strade ei tetti degli edifici in queste località. “Ho sentito lo sciabordio delle finestre e ho pensato che fosse pioggia, racconta un abitante del comune di Giarre, colpito dal fenomeno, al microfono del canale televisivo Euronews. E poi ho capito che erano ceneri dell’Etna, con grani grossi ”.

Le ceneri hanno causato molti danni in questi paesi, per non parlare delle possibili difficoltà respiratorie che potrebbero manifestarsi tra gli abitanti della regione, dice la rivista. Geo .

In Sicilia prosegue l’attività vulcanica dell’Etna, sottolinea l’agenzia di stampa italiana Ansae le immagini delle eruzioni catturate sul posto sono impressionanti. Eccone sette, che mostrano il risveglio dell’Etna da metà febbraio.

Primo piano sulle colate laviche che scorrono alle pendici dell’Etna, molto presto mercoledì mattina. (Foto: Boris Behncke / Ingv-Osservatorio Etneo / Dispensa via Reuters)

Questo abitante della città di Catania tira fuori il suo telefono e scatta una foto dell’imponente pennacchio di fumo che si alza sopra l’Etna il 4 marzo. Quindi raggiunge i 12.000 metri di altitudine, secondo l’agenzia di stampa EFE! (Foto: Orietta Scardino / EPA-EFE)

2 marzo 2021. Questi abitanti della città di Zafferana Etnea camminano sulle ceneri che ricoprono i marciapiedi della località, e che vi furono mandate dall’Etna. Un dettaglio: le borse mostrate in questa immagine contengono ceneri, che sono state raccolte dai dipendenti comunali e sono in attesa di essere raccolte. (Foto: Giovanni Isolino / AFP)

Un impiegato comunale del comune di Milo, situato non lontano dall’Etna, spazza le ceneri che costeggiano le strade della località. Siamo quindi il 2 marzo. Cinque giorni dopo, lo stesso fenomeno si ripete, in molti paesi della zona circostante. (Foto: Giovanni Isolino / AFP)

Eruzione dell’Etna, il 24 febbraio. Il vulcano è particolarmente attivo: da circa 500.000 anni le eruzioni sono frequenti, indica l’Agence France-Presse (AFP). (Foto: Giovanni Isolino / AFP)

Questi abitanti del comune di Zafferana Etnea hanno lasciato le loro case per osservare le colate laviche che scendono alle pendici dell’Etna, la sera del 24 febbraio. (Foto: Giovanni Isolino / AFP)