Start11 1.2 aggiunge la separazione della barra delle applicazioni e altre funzionalità a Windows 11

Start11 è stato aggiornato alla versione 1.2 oggi e con esso arrivano un sacco di nuove funzionalità per Windows 11 generalmente. In particolare, Start11 1.2 aggiunge la possibilità di separare le icone della barra delle applicazioni, nonché di ridimensionare la barra delle applicazioni e altro ancora.

La separazione della barra delle applicazioni era una funzionalità nelle ultime versioni di Windows, ma con Windows 11 è stata rimossa. Ciò significa che se si aprono più finestre della stessa applicazione, verranno visualizzate tutte sotto la stessa icona, anziché voci diverse sulla barra delle applicazioni. Mentre la versione beta 1.2 di Start11 includeva già la possibilità di separare le icone della barra delle applicazioni, l’ultima versione offre anche la possibilità di separarle utilizzando solo le icone, invece di aggiungere etichette di testo a ciascuna icona. Se scegli di raggruppare le icone, puoi anche tenere premuto il tasto Ctrl mentre fai clic su un’icona per scorrere tutte le finestre aperte.

Inoltre, Start11 1.2 aggiunge anche un supporto multi-monitor migliorato, offrendo la possibilità di modificare le impostazioni di raggruppamento della barra delle applicazioni in modo indipendente per ciascun monitor. Ora è anche possibile ridimensionare la barra delle applicazioni, in modo che vengano visualizzate le applicazioni più aperte. Questo è in aggiunta alla possibilità di spostare la barra delle applicazioni in qualsiasi punto dello schermo Puoi già fare con le versioni precedenti.

Una novità nell’ultima versione di Start11 1.2 è la possibilità di disattivare le animazioni della barra delle applicazioni se le trovi fastidiose. Ora è anche possibile allineare l’icona del menu Start a sinistra della barra delle applicazioni mantenendo le icone delle app al centro, se preferisci quello stile. Infine, Start11 1.2 aggiunge anche la possibilità di trascinare un file su un’app sulla barra delle applicazioni per aprire il file menzionato in quell’app. Oltre a ripristinare le funzionalità precedenti, l’applicazione aggiunge nuove funzionalità che non erano possibili nemmeno nelle versioni precedenti di Windows.





Una recente modifica è che la finestra di configurazione di Start11 ora utilizza la texture Mica di Windows 11, consentendo allo sfondo del desktop di risplendere.

Se sei interessato a Start11, è disponibile per l’acquisto a $ 4,99 Sul sito di Stardock. È anche disponibile come parte della suite Object Desktop.