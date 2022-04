Riepilogo: commenti su Chrono Cross: Radical Dreamers

Lontano LEGO Star Wars: La Saga degli SkywalkerUn’altra grande uscita di questa settimana è Chrono Cross: Edizione Radical Dreamers.

Nel caso non lo sapessi già, è una versione modificata del PlayStation JRPG del 1999. Sempre più recensioni di giochi stanno iniziando ad apparire online, quindi ne abbiamo messo insieme una raccolta.

Ovviamente, assicurati di dare un’occhiata alla nostra recensione: abbiamo detto che era uno “sbocco equo” dandogli sei stelle su dieci:

siliconera Ha elogiato il gioco e lo ha dato 10/10:

“CHRONO CROSS è un gioco di ruolo che trascende il tempo e lo spazio, svolgendosi in due mondi paralleli interconnessi. Con oltre 40 membri da incontrare, persone e dimensioni si intrecceranno in questo dramma epico sullo stesso pianeta. Chrono Cross è sempre stato un punto fermo del JRPG e questo remake di The Radical Dreamers Edition lo fa sembrare più importante”.

distruttivo Ha detto che era “ok” dandogli un sei su 10:

E davvero, questo è tutto ciò che devi sapere: è un gioco di ruolo quadrato dell’era PlayStation. Riesci ancora a giocare Final Fantasy IX E il vigilia parassita? Quindi crono croce Vale la pena, ecco un buon modo per giocarci. Questa era è troppo vecchia per te? Allora questo adattatore non ha possibilità di farti cambiare idea. Non importa cosa pensi del gioco o del genere, non è un porting molto simpatico o rispettato, e crono croce Si merita il meglio”.

Sito di giochi di ruolo Ho dato il 7/10:

“Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition è un’ottima mod rovinata da una porta switch non ottimizzata. Anche se si potrebbe sostenere che in alcuni punti avrebbero potuto andare oltre, è come offrire ai giocatori la possibilità di personalizzare le parti dell’esperienza che desiderano essere. Resi con grafica Vecchio o nuovo, è fantastico che uno dei miei JRPG preferiti dell’era PS1 abbia avuto così tanto amore. Adoro entrambi i giochi di questa raccolta dal profondo del mio cuore e sono felice che siano più accessibile che mai. Spero che la versione Switch sia una raccomandazione più semplice in futuro, soprattutto perché l’unico modo per possederla effettivamente è guardare su quella piattaforma. “

I nostri amici dentro spingere la scatola Ha ottenuto la versione PlayStation 4 di 10:

Parti di Chrono Cross non sono invecchiate molto bene, ma è comunque un JRPG affascinante e meraviglioso che evoca le vibrazioni dell’età d’oro del genere su PS1. È un gioco che merita di meglio di The Radical Dreamers Edition, che, almeno al momento del lancio, è un remaster scadente Incredibilmente debole. A causa della sua debolezza dovuta a problemi di frame rate, garantisce la convinzione che un titolo del 1999 potrebbe funzionare male su hardware moderno. A meno che tu non sia disperato per la nostalgia, ti consigliamo vivamente di aspettare per vedere se Square Enix rilascerà un patch Ottimizza il pacchetto su PS4 e PS5 prima dell’acquisto.”

Wccftech Ho dato 4,5/10:

“I frame rate interrotti, che rimangono costantemente fluttuanti da 15-20 fps nelle battaglie, sono aggravati fornendo ai giocatori la possibilità di rallentare il gioco e progredire rapidamente senza dover prima finire il gioco. Un’altra volta, un altro posto, Chrono Cross The Radical Dreamers Edition potrebbe essere più rispettato questa seconda volta, ma posso trovare poche ragioni per raccomandare questo particolare pacchetto rispetto alla versione PlayStation 1 basata solo sul gioco base. “

Proverai questo gioco su Nintendo Switch quando arriverà entro la fine della settimana? Diteci nei commenti.