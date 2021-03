Gli analisti si aspettano che l’iPhone 13 Pro sia dotato di una batteria più grande e di un display a 120 Hz

Angela Lange / CNET



Una mela IPhone 13 Il kit sarà caratterizzato da tacche più piccole e batterie più grandi. Questo secondo una nota per gli investitori di lunedì dell’analista di TFI Securities Ming-Chi Kuo, come riportato Voci di Mac E il CNBC. Secondo quanto riferito, Kuo si aspetta che la gamma di iPhone 13 includa gli stessi quattro modelli della linea di iPhone 12, ovvero iPhone 12 e iPhone 12 ProE il IPhone 12 mini E il IPhone 12 Pro Max. Si dice che i modelli di iPhone 13 Pro utilizzino la tecnologia LTPO nei loro display per una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che è ciò che abbiamo sentito anche in voci precedenti.

Tutti e quattro i telefoni della linea iPhone 13 avranno anche batterie più grandi rispetto ai loro omologhi iPhone 12, secondo Kuo, oltre al modem Qualcomm Snapdragon X60.

Apple dovrebbe svelare la sua linea di iPhone 13 entro la fine dell’anno. L’azienda non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Oltre all’iPhone 13, Kuo Note ha anche affermato che Apple può farlo Rilascia l’iPhone pieghevole Con uno schermo da 7,5 a 8 pollici nel 2023 Brevetto Apple per un iPhone pieghevole Ha debuttato circa un anno fa, ma la società non ha ancora annunciato alcun piano. Si dice che il produttore di iPhone lo fosse Lavora su un prototipo di paravento Cerniera invisibile.