I migliori edifici, oggetti d’antiquariato e forme polari

Oggi è arrivato e Hu Tao vive a Genshin Imapct (dipende da quando lo leggi). Pompe funebri È il nostro nuovissimo cinque stelleUn altro eroe molto atteso, Genshin Impact, è un utilizzatore di armi pirotecniche il cui ruolo principale è DPS, che combina elementi dei gruppi Xiao e Childe.

Se riesci a farlo atterrare, dovrai costruirlo correttamente per la massima efficacia. Ciò include un’attenta selezione di forme polari e oggetti d’antiquariato e ci sono alcune diverse opzioni che penso tu possa usare, a seconda di ciò che è disponibile nella tua collezione Genshin Impact.

Ecco i migliori design che potresti voler scegliere per Hu Tao:

Archeologia:

Finale da gladiatore (Farm Boss) – 2 pezzi: attacco + 18%. 4 pezzi: se il lavoratore di questo gruppo di reliquie usa una spada, claymore o polarm, questo aumenta il loro normale attacco fisico del 35%.

Lavawalker (Zou Hidden Palace) 2 pezzi: Pyro RES aumentato del 40%. 4 pezzi: danno aumentato del 35% ai nemici colpiti con Pyro.

Strega delle Fiamme Cremisi (Zou Hidden Mansion) 2 pezzi: Pyro DMG + 15% bonus. 4 pezzi: aumenta del 40% i danni da sovraccarico e bruciore. L’evaporazione e la fusione aumentano la massa del 15%. L’uso dell’abilità elementale aumenta gli effetti di gruppo a 2 pezzi del 50% per 10 secondi. 3 pile max.

Quindi, penso che ci siano due opzioni principali qui. Uno sta facendo due pezzi del Gladiatore per ATK e due pezzi della strega cremisi per Pyro DMG. Fare quattro pezzi di Crimson Witch non andrebbe bene con l’abilità di base di Hu Tao poiché non puoi impilarli, a differenza di Diluc.

Invece, mentre il bonus in due pezzi di Lavawalker è praticamente inutile, il 35% di danni in quattro pezzi contro i nemici colpiti da Piro sembra quasi perfetto per lei, dato che riceverà costantemente DAN da Piro per la maggior parte del tempo. Penso di tendere a questo in generale. Qualunque cosa tu scelga,% pyro DMG è un must per un pezzo.

braccia:

Equipaggio di Homa (5 stelle): salute aumentata del 20%. Inoltre, offre un bonus di attacco basato sullo 0,8% degli HP massimi di un lavoratore. Quando gli HP del saldatore sono inferiori al 50%, questo bonus di attacco viene aumentato di un ulteriore 1% rispetto alla salute massima.

Giada Alata con Lancia (5 stelle): quando viene colpito, aumenta l’attacco del 3,2% per 6 secondi. 7 pile max. Questo effetto può verificarsi solo una volta ogni 0,3 secondi. Pur avendo più camini possibili, i danni da esso causati aumentano del 12%.

Skywards Spin (5 stelle): Aumenta la velocità di CRIT dell’8% e aumenta la normale velocità di attacco del 12%. Inoltre, gli attacchi normali e con camion sui nemici hanno una probabilità del 50% di scatenare una lama feroce che infligge il 40% dell’attacco come devastazione in una piccola area AoE. Questo effetto può verificarsi non più di una volta ogni due secondi.

Partita mortale (4 stelle): se c’è almeno un’aggressione nelle vicinanze, l’attacco aumenta del 16%. Se ci sono meno di 2 nemici nelle vicinanze, l’attacco aumenta del 24%.

Ovviamente, le cinque stelle sono la soluzione migliore, a partire dal nuovo cast appositamente progettato per funzionare con il kit di riduzione della salute di Hu Tao. Ma anche la Xiao Jade Spear non è male, né la Skyward Spine Rejuvenating. Probabilmente la migliore opzione a 4 stelle è sicuramente Deathmatch.

Gioca con queste impostazioni e vedi quali pensi siano le migliori prima di investire completamente in una. Ma probabilmente sarebbe difficile confondere Hu Tao in generale. Buona fortuna con i tuoi tentativi di pull.

