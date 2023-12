NaturalReader introduce nuove voci AI multilingue, fluenti in oltre 28 lingue

riepilogo: NaturalReader AI Voice Generator offre oltre 40 voci multilingue, rivoluzionando le soluzioni vocali per privati, aziende e istituzioni educative a livello globale.

Richmond, Columbia Britannica–(Newsfile Corp. – 20 dicembre 2023)– Generatore audio AI NaturalReader, azienda leader nel settore della tecnologia di sintesi vocale, è lieta di annunciare un importante aggiornamento della sua applicazione commerciale. La piattaforma offre ora più di 40 nuove voci AI multilingue, espandendo ulteriormente le sue capacità linguistiche.

NaturalReader AI Voice Generator converte il testo scritto e il testo in voce naturale utilizzando le voci AI. Ciò aiuta le aziende a risparmiare tempo e denaro durante la creazione di video di eLearning, video di YouTube, podcast e altro ancora. Inoltre, AI Voice Generator dispone di una vasta libreria di oltre 250 voci AI in oltre 40 lingue. Ciò include non solo voci AI multilingue, ma anche voci AI disponibili in diversi stili vocali personalizzabili. Questa funzionalità consente la creazione di contenuti personalizzati per soddisfare specifiche esigenze linguistiche e contestuali.

Nel settore del doppiaggio, può essere difficile trovare e coordinare una varietà di doppiatori umani con competenze in diverse lingue. Tuttavia, la soluzione AI di NaturalReader affronta efficacemente queste sfide. La piattaforma fornisce una piattaforma semplice e unificata per aziende, educatori e creatori di contenuti che desiderano contenuti audio multilingue senza la necessità di una forza lavoro umana complessa e diversificata.

Il generatore vocale AI di NaturalReader fornisce oltre quaranta voci multilingue, rendendolo versatile per varie applicazioni. Queste voci AI multilingue consentono alle aziende e ai creatori di creare contenuti in diverse lingue per una varietà di casi d’uso. Ad esempio, le aziende possono utilizzarlo per mantenere una voce coerente del marchio nella pubblicità globale, garantendo un messaggio unificato. Inoltre, può semplificare la formazione del team globale fornendo video di formazione con narrazione multilingue. In sostanza, fornisce una soluzione semplificata e più economica per la localizzazione dei contenuti creando voci fuori campo multilingue.

AI Voice Generator di NaturalReader, azienda leader nel campo della sintesi vocale con intelligenza artificiale, fornisce servizi di generazione vocale tramite intelligenza artificiale. L’impegno della piattaforma nel soddisfare le esigenze in continua evoluzione di aziende, insegnanti e creatori di contenuti è evidente nell’integrazione di oltre 40 voci IA multilingue.

Informazioni sul lettore naturale

NaturalReader è un fornitore leader di applicazioni di sintesi vocale AI che convertono i contenuti scritti in file audio di alta qualità. La nostra tecnologia è progettata per aiutare individui e organizzazioni di ogni tipo e dimensione a migliorare l’accessibilità, aumentare la produttività e semplificare le operazioni. Con particolare attenzione all’innovazione e alla soddisfazione del cliente, NaturalReader si impegna a fornire voci basate sull’intelligenza artificiale che soddisfano le esigenze in evoluzione dei nostri clienti. Che tu sia uno studente, un insegnante, un professionista o un creatore di contenuti, NaturalReader ha gli strumenti necessari per raggiungere i tuoi obiettivi.

