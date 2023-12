Mercedes-AMG CLE 53 Coupé svelata con un motore a sei cilindri da 3,0 litri che eroga 471 cavalli

Casa automobilistica tedesca Mercedes Benz La novità è stata rivelata Mercedes-AMG CLE 53 coupé in tutto il mondo. il nuovo Tutti e 53 La coupé si basa sulla gamma Classe CLE recentemente rivelata e sarà probabilmente un sostituto indiretto della coupé E 53. La C53 è una coupé a due porte ad alte prestazioni con un motore potente, uno stile potente, interni aggiornati con funzionalità aggiuntive e molto altro.

In termini di design, la nuova C53 AMG Coupé è dotata di potenti paraurti con la caratteristica griglia Panamericana di AMG. Ha inoltre ottenuto nuovi fari a LED standard migliorati con la funzione di illuminazione digitale AMG, nonché specchietti retrovisori esterni specifici AMG, soglie delle porte più larghe e un fanale posteriore ridisegnato. Spoiler sul paraurti e sul ponte. La coupé monta di serie cerchi AMG da 19 pollici; i clienti interessati possono anche optare per cerchi più grandi da 20 pollici.

Mercedes offre anche un pacchetto AMG Optics che include elementi di design aggiuntivi come i paraurti, uno spoiler posteriore più grande e un pannello diffusore decorativo tra i terminali di scarico. L’auto ha cingoli anteriori da 58 mm e posteriori da 75 mm che le conferiscono un aspetto sportivo. Passando agli interni, la coupé è dotata di parti specifiche AMG come volante AMG, sedili sportivi, grafica digitale specifica AMG e molto altro. L’auto è dotata di uno strumento completamente digitale da 12,3 pollici, sistema di infotainment centrale da 11,9 pollici con Apple CarPlay/Android Auto wireless, tecnologia per auto connesse e molto altro ancora.

Parlando del propulsore, la C53 AMG è alimentata da un motore a benzina a sei cilindri biturbo da 3,0 litri accoppiato a un generatore di avviamento integrato (ISG). Il motore produce 448 CV e 560 Nm, mentre l’ISG eroga ulteriori 23 CV e 204 Nm di coppia in condizioni di forte accelerazione. Il motore è abbinato a un cambio automatico con convertitore di coppia a 9 velocità che invia potenza a tutte e quattro le ruote.

Mercedes afferma che la coupé può accelerare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi – e la velocità massima è limitata a 250 km/h. La velocità massima può essere aumentata a 270 chilometri orari con il Driver’s Package opzionale disponibile a un costo aggiuntivo. La coupé è dotata di serie di molle in acciaio con ammortizzatori adattivi e tre impostazioni di guida: Comfort, Sport e Sport+. I freni sono affidati a dischi ventilati da 370 mm con pinze fisse a quattro pistoncini all’anteriore e dischi da 360 mm con pinze flottanti a pistoncino singolo al posteriore.