Il caos regna nella seconda stagione – Warcraft Rumble – Notizie Blizzard

Sono in arrivo nuove truppe e una nuova mappa PvP Stagione 2 di Warcraft RumbleQuindi preparati per tutti i nuovi entusiasmanti contenuti in arrivo il 10 dicembresì.

Nuove forze

La nostra nuova forza giocabile scende dai cieli di Azeroth Lattine rumorose. Chimaera è una Mini Bestia Volante a due teste, capace di prendere di mira e danneggiare due diversi avversari con attacchi velenosi e luminosi. Sarà disponibile durante la stagione 2 di Guild Warchest e come ricompensa PvP.

Chimaera non sarà disponibile in GRID fino alla stagione 3, ma non preoccuparti, potrai aggiungere queste truppe inseguitrici del cielo alla tua collezione tramite Guild Warchest, PvP o tre offerte nel negozio, una all’inizio della stagione, uno a metà stagione e uno a fine stagione.

Nome della truppa: Illusione

famiglia: Mostro

Costo dell’oro: 5

Capacità delle truppe





Capacità di base

Fulmine globulare: Spara una palla di fulmini in aria ed evoca un missile a catena di fulmini che rimbalza all’impatto, danneggiando gruppi di nemici.

Spara una palla di fulmini in aria ed evoca un missile a catena di fulmini che rimbalza all’impatto, danneggiando gruppi di nemici. Sputo tossico: Spara una palla di veleno in aria, infliggendo danni ad area di effetto (AOE) all’impatto e applicando il veleno a gruppi di nemici.

Talenti

Nuova mappa PvP

Preparati a mettere alla prova il tuo coraggio contro altri giocatori nella valle del bacino d’Arathi, ricca di risorse e circondata dalle montagne! Per sbloccare il PvP, i giocatori devono vincere battaglie PvE e guadagnare otto sigilli.

Gioca alla nuova mappa PvP per tutta la stagione, ammira una selezione di torri e modificatori e guadagna due nuove mosse stagionali con la gelida Jaina Proudmoore e il super-duper Maiev Shadowsong.

L’inverno sta arrivando su Azeroth!

Festeggia la stagione invernale con uno speciale regalo in-game!

Dal 26 dicembre al 1 gennaio, qualsiasi giocatore con almeno 25 sigilli può richiedere il regalo gratuito (per la gioia dei Rumbler di tutto il mondo), che include Mini, Monete e XP!

Inoltre vi presentiamo le nuove offerte invernali che saranno disponibili nello stesso periodo.

Porta un caos gioioso nelle tue vacanze girovagando per Azeroth e ci vediamo nel nuovo anno!

Preparati a trovare nuove combinazioni e sinergie tra i tuoi Mini e goditi un divertimento ricco di azione Lattine rumorose. Rimani aggiornato con le ultime notizie su Warcraft Rumble su Sito ufficiale E seguendoci sui nostri canali social Instagram, X, Youtube, FacebookE Contrazione.