LG ULTRAGEEAR presenta il primo monitor da gioco OLED 4K al mondo con funzionalità DUAL-HZ

2024 Ultra-equipaggiamentoTM La gamma di display da gioco OLED introduce la tecnologia Pixel Sound, offrendo un suono chiaro e cinematografico che porta una nuova dimensione al gioco

Seul, Corea del Sud, 20 dicembre 2023 /PRNewswire/ — LG Electronics (LG) presenterà la sua ultima linea di monitor da gaming OLED UltraGear™, progettati per offrire esperienze di gioco superiori. La gamma ampliata include l’attesissimo modello da 32 pollici 4K Monitor da gioco (modello 32GS95UE), dotato di frequenza di aggiornamento di 240 Hz, tempo di risposta grigio-grigio (GtG) ultrarapido di 0,03 ms, LG Dual Hz e Pixel Sound. L’azienda offre anche modelli premium da 39 pollici e 34 pollici con display curvi ultra ampi: 39GS95QE e 34GS95QE, vincitori del CES 2024 Innovation Award.

L’ammiraglia 32GS95UE è il primo display UltraGearTM con la nuova funzionalità Dual-Hz, che consente agli utenti di passare da 4K (3840 x 2160) a 240 Hz a Full HD (1920 x 1080) a 480 Hz con un semplice tocco. (Gruppo CNW/LG Electronics Canada)

Il primo monitor da gioco dual Hz disponibile 4K 240 Hz/Full-HD 480 Hz

L’innovativo 32GS95UE è il primo dispositivo UltraGearTM Il display sarà dotato di una nuova funzionalità Dual-HZ, che consentirà agli utenti di passare da uno all’altro 4K (3840 x 2160) a 240 Hz e Full HD (1920 x 1080) a 480 Hz con un semplice clic. Questa innovazione che fa risparmiare tempo, che può essere facilmente gestita tramite un tasto di scelta rapida o un tasto direzionale del joystick, consente agli utenti di applicare istantaneamente la combinazione ottimale di risoluzione dello schermo e frequenza di aggiornamento per il tipo di gioco a cui stanno giocando. Per titoli frenetici e giochi sparatutto, gli utenti possono optare per FHD 480Hz, mentre i giochi ricchi di storie possono essere goduti visivamente 4K 240 Hz.

Oltre alla funzione Dual-HZ, l’UltraGear da 32 polliciTM La tecnologia OLED ha uno straordinario tempo di risposta di 0,03 millisecondi (GtG) che aiuta a eliminare il motion blur, migliorare la chiarezza e offrire un gameplay dinamico. Questo, combinato con il colore e il contrasto eccezionali per cui è nota la tecnologia OLED autoilluminante di LG, porta l’esperienza visiva a un livello completamente nuovo.

Il 32GS95UE migliora l’esperienza dell’utente con cornici dello schermo minime e un suono potente e accurato. Il design su quattro lati e quasi senza bordi di LG offre uno straordinario display che non distrae dall’azione sullo schermo. Il display crea un esilarante paesaggio sonoro 3D utilizzando la tecnologia Pixel Sound e un sistema audio integrato frontale con due altoparlanti e supporto DTS Virtual:X. Gli altoparlanti sono abilmente nascosti dietro il pannello OLED stesso, eliminando la necessità di altoparlanti esterni e risparmiando spazio prezioso sulla scrivania.

Aumentare il livello di immersione nel gioco attraverso un design innovativo

Il pluripremiato 34GS95QE da 34 pollici del CES 2024 e il suo fratello maggiore, il 39GS95QE da 39 pollici, espandono l’esperienza di gioco con display OLED curvi 800R e proporzioni 21:9 Ultra HD (3440 x 1440). Per aumentare l’immersione dell’utente, questi display panoramici sono inoltre dotati del rivestimento antiriflesso e a bassa riflessione di LG, un design senza bordi su quattro lati, una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms (GtG). La curvatura 800R e il formato cinematografico 21:9 del 34GS95QE e 39GS95QE, combinati con la tecnologia del display OLED di LG, aggiungono una nuova dimensione al gioco e alla visione di contenuti.

L’ultimo LG UltraGearTM I monitor da gioco OLED includono anche la nuova cover posteriore dal design Unity Hexagonal, che unisce perfettamente un’estetica elegante con un’efficiente gestione dei cavi. Il sottile supporto a forma di L, introdotto quest’anno, offre vantaggi ergonomici, stabilità ed efficienza dello spazio. Oltre alle regolazioni di inclinazione, altezza, perno e rotazione, il supporto ha un ingombro ridotto rispetto al supporto a forma di V 2023, contribuendo a liberare spazio e ad aumentare la facilità di utilizzo della scrivania. Il supporto elegante e pratico offre inoltre flessibilità nell’installazione e contribuisce all’inconfondibile aspetto futuristico dei display.

Più modelli per soddisfare le diversificate esigenze dei giocatori

Insieme al nuovo modello da 32 pollici e ai modelli curvi da 34 pollici e 39 pollici, UltraGear 2024 di LGTM La linea di monitor da gioco OLED accoglie due monitor da 45 pollici e un monitor da 27 pollici (modelli 45GS95QE, 45GS96QB e 27GS95QE). Queste versioni aggiornate degli acclamati 45GR95QE e 27GR95QE migliorano UltraGearTM famiglia, offrendo l’eccezionale esperienza di gioco per cui è noto il marchio di monitor da gioco premium di LG. Con frequenze di aggiornamento elevate, tempi di risposta rapidi e qualità delle immagini eccezionale, questi display soddisfano le aspettative dei consumatori più esigenti. Inoltre, tutti e tre i modelli sono certificati VESA DisplayHDR™ True Black 400, fornendo display ad alta luminosità che producono neri profondi e migliorano profondità e dettagli negli ambienti di gioco più bui.

Con prestazioni potenti, il 45GS96QB da 45 pollici porta gli utenti più a fondo nei loro giochi preferiti; Il display OLED curvo UltraWide QHD (800R) e gli altoparlanti integrati garantiscono immagini e suoni realistici. Nel frattempo, il 27GS95QE è un’ottima opzione per gli spazi più piccoli, offrendo un display OLED piatto da 27 pollici con tutte le specifiche e le funzionalità necessarie per i giochi di livello successivo.

“La nuova linea UltraGear di LGTM I display da gioco OLED migliorano l’esperienza di gioco con tecnologie all’avanguardia e una varietà di dimensioni e fattori di forma Lee Eun Suk, Vicepresidente e Responsabile della Business Unit IT presso LG Electronics Business Solutions. “LG è impegnata a guidare il settore dei monitor da gioco e a soddisfare le esigenze dei giocatori, progettando prodotti innovativi che offrono prestazioni visive e audio altamente soddisfacenti.”

