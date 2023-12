ViewSonic porta un ecosistema di gestione dei display sostenibile nella nuova Rickstones Academy e AET

Fornire una soluzione completa ed efficace per la gestione remota dei display scolastici

Barre, California., 21 dicembre 2023 /PRNewswire/ — azienda Viewsonic, Un fornitore leader di soluzioni visive a livello mondiale, ha collaborato con… Nuova Accademia Rexton In Essex, Inghilterrae Academy Enterprise Trust (AET) per trarne vantaggio Soluzioni didattiche ViewSonic Produrre una soluzione a 360 gradi per migliorare il coinvolgimento della classe e la gestione dei dispositivi. Questa collaborazione dimostra un approccio innovativo alla trasformazione digitale e utilizza le forti capacità di Gestione avanzata myViewBoard Per ottenere il controllo remoto centralizzato dei dispositivi del campus. Ciò semplifica efficacemente il flusso di lavoro e la comunicazione del campus, alimentando al tempo stesso la fiducia.

ViewSonic e GVAV hanno supportato la New Rickstones Academy e AET nel loro percorso di trasformazione digitale, utilizzando i display interattivi ViewBoard, il software per lavagna myViewBoard e la piattaforma di gestione dei dispositivi Manager Advanced.



“ViewSonic si impegna a fornire un ecosistema educativo completo che non solo migliori i risultati e i risultati dell’apprendimento, ma implementi anche soluzioni e prodotti sostenibili”, ha affermato. Clifford Chen, Direttore generale del gruppo di presentazione di ViewSonic. “La nostra partnership con New Rickstones Academy e AET riconosce il nostro impegno nel fornire una soluzione completa che consenta a scuole, insegnanti e amministratori IT di semplificare il carico di lavoro e le comunicazioni, migliorare l’allocazione delle risorse, ridurre il consumo energetico e creare un ambiente di apprendimento sostenibile”.

L’Academy Enterprise Trust (AET), di cui fa parte la New Rickstones Academy, supervisiona 57 scuole in tutto il mondo Regno Unito Ha implementato molte presentazioni interattive sui suoi siti web. Sebbene questi aggiornamenti tecnologici abbiano indubbiamente arricchito il panorama educativo, il vasto compito di supervisionare numerosi dispositivi in ​​più sedi ha creato notevoli complessità e vincoli di tempo per gli amministratori IT. Inoltre, l’assenza di strumenti di monitoraggio e aggiornamento a distanza ha esacerbato le sfide associate alla gestione dell’infrastruttura IT del Fondo.

Maggiore efficienza con myViewBoard Manager Advanced

Alla ricerca della soluzione ideale, AET ha stretto un’alleanza strategica con ViewSonic per migliorare gli sforzi di trasformazione digitale. La soluzione integrata include display interattivi ViewBoard e software myViewBoard, incluso il cloud Gestione avanzata myViewBoard Piattaforma di gestione dei dispositivi, oltre alla formazione e al supporto necessari.

“Il Trust sta attualmente intraprendendo un viaggio digitale poiché miriamo a migrare tutti i nostri programmi per promuovere un ambiente più verde”, afferma. Ben Moore, Responsabile del supporto tecnologico AET. “Utilizziamo Manager Advanced in tutte le nostre scuole per programmare l’accensione e lo spegnimento dei display ogni giorno, impostare profili per i dispositivi e segnaletica digitale in tutta la nostra fiducia. Durante le prove, abbiamo notato che la facilità d’uso era una caratteristica straordinaria. Questo è fondamentale in aule dove vogliono gli insegnanti Un sistema affidabile e facile da usare, ViewSonic ci ha fornito proprio questo.

Prima della partnership, gli amministratori IT del Trust dovevano affrontare il processo complesso e dispendioso in termini di tempo di aggiornamento manuale del firmware per ciascun dispositivo. Ora, con Manager Advanced, gli amministratori possono monitorare in modo efficiente le informazioni sul dispositivo, ottimizzare l’utilizzo degli strumenti e aggiornare senza problemi il firmware di ciascun display da un unico dashboard web.

Le precise funzionalità di pianificazione di Manager Advanced coordinano perfettamente l’avvio e lo spegnimento quotidiano dei display interattivi di AET, consentendo al controllo centrale di gestire in modo efficiente i dispositivi e promuovere il risparmio energetico nelle scuole del fondo. La funzione di accesso tramite codice QR, facile da usare, offre agli insegnanti un accesso rapido, riducendo le interruzioni della configurazione e consentendo l’inizio delle lezioni quasi immediatamente.

Grazie a potenti funzionalità di gestione centralizzata, Manager Advanced facilita una comunicazione rapida ed efficiente in tutto il campus. Ad esempio, gli amministratori IT possono inviare messaggi di testo o contenuti multimediali, come video, immagini e pagine Web, ai display del campus utilizzando un unico dashboard Web. Ciò garantisce che insegnanti e studenti siano aggiornati con le informazioni essenziali.

Oltre a integrare le soluzioni hardware e software dell’ecosistema didattico ViewSonic, gli amministratori IT aziendali beneficiano del supporto post-terapia completo e della formazione continua di ViewSonic. Questo supporto su misura va oltre l’assistenza tecnica e collabora attivamente con la fiducia per progettare spazi didattici che massimizzino il potenziale della tecnologia educativa. Attraverso questo approccio collaborativo, ViewSonic consente agli insegnanti di sfruttare tutto il potenziale della tecnologia, promuovendo un ambiente di apprendimento dinamico e coinvolgente in cui gli studenti prosperano.

Per approfondimenti dettagliati sulla trasformazione digitale presso la New Rickstones Academy e AET, approfondisci l’analisi completa Video di un caso di studio.

Informazioni sulla nuova Rextons Academy e AET

La nuova Rickstones Academy ha sede a Witham, Essex, e fa parte dell’Academy Enterprise Trust (AET). Fondata nel 2008, AET è un’istituzione multi-accademica nazionale, con oltre 33.000 studenti in 57 scuole primarie, secondarie e speciali.

Informazioni su ViewSonic

fondato nel CaliforniaViewSonic è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni visive, che opera in più di 100 paesi in tutto il mondo. In qualità di innovatore e visionario, ViewSonic si impegna a fornire soluzioni hardware e software complete che includono display, proiettori, display interattivi, display commerciali, display LED all-in-one, display interattivi ViewBoard e software ed ecosistema myViewBoard. Con oltre 35 anni di esperienza nella tecnologia visiva, ViewSonic ha stabilito una posizione forte per fornire soluzioni innovative e affidabili per i mercati dell’istruzione, delle imprese, dei consumatori e dei professionisti e aiutare i clienti a “vedere la differenza”. Per ulteriori informazioni su ViewSonic, visitare il sito Web www.viewsonic.com.

video – https://www.youtube.com/watch?v=KidbOTugAyI

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1587181/Logo.jpg