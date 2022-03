Telegram ora ha un download manager unico e un elenco di allegati / mondo delle informazioni digitali

nuovo Capacità È stato introdotto nel popolare servizio di messaggistica veloce di Telegram che semplifica il trasferimento di file e documenti da parte delle persone.

Per rendere più facile per gli utenti di Telegram cercare i contenuti che hanno scaricato tramite le chat, Telegram ha introdotto un innovativo download manager. Per la prima volta, gli utenti di Telegram possono trasferire dati in qualsiasi formato fino a dimensioni inferiori a 2 GB.

Nuove icone vengono visualizzate nel menu di ricerca durante il download e gli utenti possono vedere e gestire i download, mettere in pausa/riprendere, scegliere e migliorare la priorità su oggetti specifici o vederli in chat.

Sarà disponibile un nuovo menu per consentire agli utenti di selezionare e inviare più file. Telegram ha anche rivisto l’elenco degli allegati iOS. Di conseguenza, la pagina File recentemente riprogettata visualizzerà i documenti trasferiti di recente e consentirà agli utenti di cercarli per nome.

Un’altra nuova funzionalità nell’ultima versione è un’opportunità per gli utenti di Telegram di creare un nome utente personalizzato dalle Impostazioni, consentendo ad altri di accedervi facilmente tramite la ricerca o un collegamento t.me/nome utente personalizzato anche senza fornire le proprie informazioni di contatto.

Un’altra modifica è che tutti i collegamenti t.me ora mostrano un’anteprima del browser che include i nuovi sfondi della chat e il design visivo che appare nell’app Web.

Questa funzionalità è stata introdotta per gli utenti iOS nel giugno 2021 da Telegram. Chi aspetta Android da più di sei mesi ora può finalmente rilassarsi. Ora è possibile per gli utenti Android imparare com’è usare Telegram in Dark Theme su iPhone. E ora puoi utilizzare l’app di live streaming sul tuo PC! Per semplificare le cose, OBS Studio è stato aggiornato per consentire agli spettatori mobili di guardare la trasmissione in diretta.

Oltre a OBS Studio e XSplit, gli utenti possono creare flussi live da soli utilizzando piattaforme di streaming esterne. Scrittori e giornalisti possono ora includere sovrapposizioni multischermo e design nelle loro trasmissioni grazie a questa tecnologia.

Avvia la chat video o la trasmissione in diretta sul tuo canale, quindi premi il pulsante “Inizia con” per avviare la trasmissione.

Crea collegamenti a numeri di telefono per consentire agli altri di avviare conversazioni con te più facilmente se le tue impostazioni sulla privacy consentono a chiunque di localizzarti tramite questo metodo di contatto.

leggi quanto segue: Da un sondaggio è emerso che questi sono i valori da inculcare ai bambini a casa