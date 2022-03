Perché un aereo italiano è stato intercettato dall’esercito nella regione di Marsiglia

Notizie Marsiglia Vedi le mie notizie

Era un Mirage 2000 di questo tipo che mercoledì si è avvicinato all’aereo italiano nel cielo del Var. (©Illustrazione / Pixabay)

Nella regione di Tolone, questa mattina, un curioso intervento è stato osservato in cielo dagli abitanti del Var.

Mercoledì 30 marzo 2022 intorno alle 9:05, l’Aeronautica Militare ha dovuto richiedere un aereo da caccia, più precisamente un Mirage 2000, per provare a fermare il volo di un aereo dall’Italia.

Nessun piano di volo, nessuna chiamata radio

Secondo AFP, questo aereo apparteneva a “una scuola di addestramento al volo”. Prima del decollo, non aveva trasmesso un piano di volo. Una volta in volo, era entrato in diverse aree vietate e non rispondeva alle chiamate radio.

Continuando la sua traiettoria verso ovest, fu ad Aix – Les Milles che l’aereo fu finalmente costretto ad atterrare. A terra, è stato accolto da un elicottero della polizia aerea.

L’Aeronautica Militare ha anche detto all’AFP che questo intervento ha causato disagi al traffico aereo nella regione di Nizza.

