Una coppia italiana, Béatrice Morigi e Antonio Ciccone, hanno aperto il loro bar-ristorante a Luisant

Sono arrivati ​​in Francia con una semplice valigia in mano, senza parlare francese. Béatrice Morigi e Antonio Ciccone, italiani, si sono conosciuti a Chartres. La coppia ha appena creato il proprio bar-ristorante a Luisant “Il Paciere”, lo scorso 5 febbraio. Una bella storia.

A 27 anni, Béatrice Morigi ha iniziato la sua carriera molto presto: “Ho frequentato la scuola alberghiera perché mi piaceva questo lavoro e mi permetteva di viaggiare facendo esperienza. »

Ha fatto le sue bilance in diversi ristoranti romani. Béatrice Morigi vuole ampliare il suo registro all’estero: “Ho lavorato per due anni in Africa, a Zanzibar, arcipelago della Tanzania. È un villaggio turistico dove ho vissuto un’esperienza meravigliosa per il mio 20° compleanno. “La giovane, bac + 2 in tasca, manda poi curriculum in Inghilterra e Francia. Un ristorante italiano nell’area urbana di Chartres l’ha assunta nel 2015, anche se non parlava francese.

Béatrice Morigi affina il linguaggio di Molière e alterna la sua presenza tra la cucina e la sala da pranzo: “Imparare il francese non è stato facile. »

Incontro sul loro collegamento di lavoro

Nel ristorante che la impiega, conosce Antonio Ciccone. Diventa il suo compagno. 28 anni, anche lui italiano. Il giovane è entrato a far parte della famosa scuola alberghiera di Vieste: “Da giovanissimo il mio obiettivo era quello di creare un giorno la mia attività. Il mio ristorante. Titolare del diploma di maturità + 2, Antonio Ciccone ha appreso le basi della sua professione in diversi ristoranti sul mare della sua terra natale, ma anche del litorale riminese occupando incarichi di bar, ristorante, cucina e reception. READ gli spettacoli dei presepi viventi animano la città di Matera

Il Transalpino decide di andare in esilio. Nel 2014 ha risposto alla pubblicità di un ristorante italiano alla periferia di Chartres. Lui è un server. Reclutato al ristorante italiano Erano, a Barjouville, il professionista è salito rapidamente di grado, passando da cameriere a capocameriere, poi direttore, in tre anni. “Ero motivato. Sono orgoglioso di questo corso. Nel 2018 mi sentivo pronto per iniziare. Abbiamo dovuto aspettare l’occasione. »

Luisant, la città ideale

Nel 2017, Béatrice ha vissuto una nuova esperienza presso il bar-tabacchi-press-catering presso “L’ancre de marine” a Luisant. Una versatilità che la seduce di nuovo. La sua personalità gli permette di essere molto apprezzato dalla clientela locale.

La coppia ha risparmiato per anni per realizzare il loro sogno. Hanno acquistato l’attività di Saint-Vincent a febbraio. Lo stabilimento è stato completamente trasformato. “Luisant è la città ideale. Avenue Maunoury è gli Champs-Élysées! “dice la coppia che ha chiamato la loro attività “Il Paciere”. Sono state assunte due cameriere e uno chef italiano della regione Puglia.

Lo chef ha esercitato il suo know-how in Australia, New York e Svizzera. I nuovi padroni hanno scommesso sulla qualità, con piatti e dolci fatti in casa, e una vasta gamma di vini d’oltralpe, e persino birra italiana alla spina.

La struttura ha ampliato la sua offerta: bar, stampa, ristorante, Française des jeux e bingo. “Stiamo sviluppando cocktail bar, serate a tema, a volte con musicisti. Il menu del ristorante è l’ora di pranzo. La sera è solo un aperitivo a cena, è più un’atmosfera da bar”, sottolinea Antonio Ciccone. La coppia è felice del loro successo dopo un mese di apertura.

1992: Béatrice Morigi è nata a Bracciano, vicino a Roma (Italia).

1993: Antonio Ciccone è nato ad Ariano Irpino, comune in provincia di Avellino, regione Puglia.

2022: La giovane coppia italiana acquistò il Saint-Vincent, sito al 30 di Ter avenue Maurice Maunoury, a Luisant, lo trasformò in un bar-ristorante e lo battezzò “Il Paciere”. Si compone di più di cinquanta posti a sedere, un piano, una terrazza, un calcio balilla e un bersaglio per le freccette.

