Le schede Palit GeForce RTX 30 Chameleon sono dotate di funzionalità di cambio colore

All’inizio di questa settimana, il partner NVIDIA AIB, Palit, visualizzato GeForce nuova di zecca RTX 30 Le schede grafiche della serie Chameleon presentano un design personalizzato con capacità di cambio colore.

Palit adotta un approccio unico con il design della scheda grafica e dota la GeForce RTX 30 Series Chameleon di capacità di cambio colore.

Le schede grafiche di oggi hanno fatto molta strada rispetto ai loro predecessori che presentavano soluzioni di raffreddamento, coperture in plastica generiche e adesivi montati frontalmente. Ogni produttore ha adottato un approccio unico nelle sue recenti offerte di schede grafiche e abbiamo visto il design evolversi generazione dopo generazione. Palit sembra seguire la strada di Chameleon con le sue nuove schede grafiche della serie GeForce RTX 30.

La serie NVIDIA GeForce RTX 30, tra cui 3060 TI e 3060, sarà difficile da acquistare fino a settembre con l’aumento dei problemi di produzione

#PalitChameleonSeries Nuovo travestimento GamingPro. Questo è incredibile # Tavolozza GeForce RTX 3070 Ti #GamingPro Modificato su misura con vivaci vernici metalliche. Il colore cambia a diversi angoli di visualizzazione e varia con le condizioni di illuminazione Fateci sapere cosa ne pensate di questo disegno! pic.twitter.com/DzWNr16LGg – Palit_Global (Palit_Global) 25 agosto 2021

La scheda presentata da Palit su Twitter è una Palit GeForce RTX 3070 Ti Gaming Pro appositamente modificata con una vibrante vernice metallica. Il colore cambia ad ogni angolo e varia con le condizioni di illuminazione. L’azienda lo chiama Chameleon e potrebbe far parte di una nuovissima gamma Palit della serie “GAMINGPRO Chameleon” per la famiglia della serie GeForce RTX 30. Questa variante è dotata di un design con una soluzione di raffreddamento a tripla ventola da 2,5 slot e oscilla un soluzione PCB personalizzata insieme all’overclocking di fabbrica per massimizzare le prestazioni di gioco.

Ciò che Palette ha fatto qui è stato progettare un proprio design esistente e ben noto e dargli una nuova svolta. Sembra che Palit rilascerà una gamma completa della serie GeForce RTX 30 Chamelon e poiché sembra abbastanza pronta per il lancio, potremmo vedere un annuncio nei prossimi giorni. Attualmente, Palit non vede l’ora di vedere questo nuovo design sulla sua pagina Twitter, ma puoi anche dirci nei commenti cosa ne pensi del design della serie GeForce RTX 30 Chameleon di Palit e se stai cercando di metterne le mani su uno.