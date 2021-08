Bravely Default II ha quasi un milione di vendite su Nintendo Switch

Bravely Default II Per Nintendo Switch, è attualmente sulla buona strada per diventare la voce più venduta della serie. Secondo Square Enix PR, l’edizione di febbraio 2021 ha venduto più di 950.000 unità in tutto il mondo.

Anche se potrebbe non sembrare molto eccitante rispetto ad alcune delle altre versioni di Nintendo Switch, questo è un grosso problema per la classica serie JRPG di Square Enix. Il Nintendo 3DS originale ha venduto poco più di un milione di unità nel corso della sua vita e Bravely Default II è già sulla buona strada per superare tale importo in meno di un anno.

Probabilmente è solo questione di tempo, soprattutto adesso Square Enix ha rivelato che Bravely Default II sarà su Steam la prossima settimana. Forse questo aumenterà le vendite del gioco sulla piattaforma ibrida Nintendo e, si spera, porterà a voci future nella serie e persino a riedizioni di giochi più vecchi.

RPG acclamato # Coraggiosamente predefinito II arriverà su Steam il 2 settembre 2021! Unisciti a Seth, Gloria, Elvis e Adelle mentre si avventurano attraverso la terra dell'Escillante alla ricerca di quattro cristalli elementali.

in un La nostra recensione di Bravely Default IIAbbiamo dato al gioco otto stelle su dieci e abbiamo detto che è un gioco di ruolo realizzato da esperti che vale facilmente il tuo tempo.

