Il filmato rubato di “Elden Ring” dimostra che il videogioco è ancora là fuori

Tornando al lontano passato che era l’E3 del 2019, i fan sono stati trattati in modo molto drammatico Annuncio trailer per Eden Ring(Hidetaka Miyazaki, una nuova collaborazione RPG tra le menti dell’immaginazione)Spiriti maligni) E George R.R. Martin (… lo sai). Sembrava epico come si potrebbe immaginare da un gioco sviluppato da due degli autori di genere più rispettati nei loro media, ma da allora, beh, è ​​stato tutto incentrato su questo.

Gli aneddoti sono stati riportati di tanto in tanto da notizie e voci online, tuttavia non c’erano nuove immagini di gioco, né alcun commento da nessuno dei grandi nomi associati al progetto. Tuttavia, i fan oggi sono rimasti sorpresi dai video trapelati che mostrano un nuovo look (il nido). Eden Ring. Il filmato trapelato è molto breve, molto instabile, a bassa risoluzione … ma comunque.

Sbatti le palpebre e ti mancherà – Certo, anche con La maggior parte dei trailer completi sono ora disponibili, Il totale delle ore di video trapelato in poco più di un minuto. Inoltre, non puoi davvero distinguere molto da alcuni combattimenti a cavallo, alcuni giganti e un grande drago, che è normale nel corso di qualsiasi gioco di ruolo immaginario di questi tempi. Oh, e le fughe di notizie risalgono chiaramente al 2020. Ma ancora! Almeno lo è Alcuni Ulteriori prove di questo Eden Ring Non era il sogno di una febbre di gruppo e avrebbe potuto vedere la luce del giorno in un futuro non troppo lontano.

I motivi dei ritardi sono comprensibili e prevedibili – per me VGCIl motivo principale per cui nessuno l’ha visto spesso Eden Ring Finora, la produzione è stata ritardata più volte internamente a causa dell’interruzione della pandemia, il che si somma, sai. Per questo motivo, la maggior parte di noi presume che non vedremo nemmeno un rilascio fisico quest’anno. E mentre si dice che una versione effettiva del trailer ufficiale uscirà presto, Xbox Aaron Greenberg ha abbandonato le speranze Accadrà durante un evento Microsoft alla fine di questo mese. (Probabilmente otterrà ancora Tesla / Ciao Cooperazione suina, anche se).