“Diablo 4” potrebbe avere microtransazioni a seconda della scansione del giocatore

Un recente sondaggio è stato inviato ai giocatori da Activision Blizzard suggeriscilo Diablo 4 Può includere microtransazioni.

Il sondaggio è stato pubblicato Diablo 4 subreddit In tedesco ma tradotto in inglese è utile per l’utente Bilasauroche si concentra principalmente sui prezzi (tramite Giochi per PC).

L’indagine include riferimenti a diversi tipi di microtransazioni che possono apparire nel prodotto finale. Ha alcune basi Diablo 4 Origins spiega anche quale versione del gioco verrà fornita con contenuti aggiuntivi, con i fan che chiedono anche cosa è più probabile che acquisteranno.

Ad esempio, i pacchetti opzionali consistono principalmente in armature del personaggio, alcune delle quali sono raffigurate nel sondaggio, oltre a una varietà di diverse cavalcature per cavalli, una prima nella serie, e cosmetici aggiuntivi come ornamenti per la schiena.

Le descrizioni del design dell’armatura dei personaggi affermano che i giocatori riceveranno un totale di cinque skin, una ciascuna Diablo 4 Classe.

C’è anche una menzione del Battle Pass con “ricompense premium per il gioco”, ma sarà solo “cosmetico”, oltre a un periodo di accesso anticipato per l’acquisto di determinati pacchetti che darà ai consumatori sette giorni di gioco prima del rilascio, o due giorni a seconda del rilascio.

È inclusa anche una valuta di gioco chiamata Platinum, che verrà utilizzata per acquistare cosmetici dal negozio di gioco. Tutto ciò che è contenuto nel sondaggio sarà probabilmente soggetto a modifiche prima del lancio ufficiale di Diablo 4e sarà utilizzato principalmente da Blizzard per determinare l’interesse dei consumatori.

Diablo 4 Previsto per essere lanciato nel 2023 per computerE il PS4E il PS5E il Xbox Uno E il XboxXboxX|S.

in altre notizie, Otto autopompe sono state chiamate al quartier generale di Nintendo a Kyoto, in Giappone, dopo che un piccolo incendio è scoppiato all’interno dell’edificio.