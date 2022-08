Recensione Samsung Galaxy Z Flip4

I nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung sono arrivati ​​alla nostra porta e abbiamo un rapido unboxing e impressioni del Galaxy Z Flip4 per te prima di darti la nostra recensione completa. A proposito, abbiamo anche una pratica più dettagliata sia con Flip4 che con il Fold4 più grande che puoi anche provare.

La nostra unità di recensione Galaxy Z Flip4 è disponibile in un sottile nero grafite proprio come Z Fold4. È arrivato in una scatola sottile con un cavo USB-C e uno strumento di espulsione della SIM. Il Galaxy Z Flip4 ti accoglie a faccia in giù nella sua custodia aperta e avvolta in plastica. Il nuovo nero è leggermente più scuro dello Z Flip3 dell’anno scorso e ha ancora una finitura prevalentemente opaca che contrasta con la superficie lucida attorno allo schermo di copertura.

Lo Z Flip4 ha lati più massicci rispetto al suo predecessore e il design è ancora eccellente con i suoi lati in alluminio e il retro in Gorilla Glass Victus+. L’apertura del telefono rivela uno schermo principale da 6,7 ​​pollici con cornici leggermente più sottili che si aggiungono a un’esperienza più coinvolgente. La piega al centro è ancora visibile con una certa illuminazione ed è evidente durante lo scorrimento.

Questa generazione Z Flip ha uno schermo di copertura più utile che misura ancora 1,9 pollici ma ora può visualizzare più elementi dell’interfaccia utente e attivare più controlli nelle Impostazioni rapide. Ti consente anche di utilizzare la fotocamera principale da 12 MP aggiornata e le fotocamere ultrawide da 12 MP per scattare selfie. Come al solito, avremo un’intera sezione della fotocamera nella recensione per vedere come funzionano le fotocamere nel mondo reale.

Un’altra importante area di miglioramento quest’anno è la capacità della batteria e la velocità di ricarica. Lo Z Flip4 ha una cella da 3.700 mAh che supporta velocità di ricarica di 25 W. Questo è tutto per questo rilascio rapido e le funzionalità chiave, rimanete sintonizzati per la recensione completa a breve.