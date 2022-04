I produttori di telefoni non possono smettere di far rivivere la tastiera BlackBerry

Viva la tastiera del cellulare. Una volta che l’hardware BlackBerry e le tastiere QWERTY premium si sono sincronizzate con la parola smartphone, si sono rapidamente estinte con l’arrivo dei telefoni iPhone e Android.

Nel 2020, TCL, che ha incautamente concesso in licenza al marchio BlackBerry di dare uno schiaffo ai telefoni Android Si chiama terminare sui telefoni con tastiera. all’inizio di quest’anno, I servizi BlackBerry sono disattivati A tutti i BB per sempre. Ma il sogno di un telefono con tastiera rimane ancora. in poi Sembrava pronto a continuare l’eredità di BlackBerry, ma a febbraio ha detto che si sarebbe spento e non avrebbe funzionato su un nuovo telefono.

Ma il sogno del telefono con la tastiera si rifiuta di spegnersi. Unihertz ha annunciato Titan Slim, un telefono che sembra stranamente simile al BlackBerry Key2 di TCL: tastiera e tutto il resto. Qualcuno morderà, però? Qualcuno vuole davvero una tastiera fisica sul telefono o dovremmo semplicemente lasciare che questo svanisca per sempre?

C’è davvero una richiesta per un telefono QWERTY come l’Unihertz Titan Slim? Unihertz

Ho scherzato su Twitter – Il primo teaser di Unihertz su Twitter mostra un pezzo della tastiera fisica dello smartphone e dice solo che qualcosa arriverà presto. Ma quelli con capacità di editing di base sono riusciti a dare un’occhiata chiara alla Titan Slim, anche facendo un’ipotesi plausibile sulle dimensioni.

Illuminando l’immagine del teaser, possiamo vedere la Titan Slim in piena vista:

Queste stime dimensionali sono solo ossessioni di livello successivo:

Sebbene il tweet non riveli alcuna informazione, Unihertz’ sito web Offre uno screenshot completo del telefono sulla landing page, rivelando il nome della Titan Slim e che presto sarà su Kickstarter.

Unihertz ha una storia di lancio di progetti su Kickstarter, come il suo smartphone Titan Pocket che ha introdotto anche una tastiera fisica in un fattore di forma più piccolo. Recentemente, Unihertz ha rilasciato uno smartphone super resistente con un quadrante sul retro chiamato il tempo sta passando.

Unihertz Titan Pocket è stato lanciato su Kickstarter a maggio 2021. Unihertz

pulsanti per favore Unihertz non ha detto quando inizierà esattamente la campagna Kickstarter per il suo smartphone Titan Slim. Dato che è un Kickstarter, ci sono più rischi, ma Unihertz sembra avere un buon track record con le sue versioni precedenti.

È bello vedere uno smartphone che ci ricorda quei giorni in cui era BlackBerry Il Telefono. Anche se siamo tutti su touch screen, molti di noi sono cresciuti utilizzando per sempre i fantastici BlackBerry e T-Mobile Sidekick. Quindi, se sei alla disperata ricerca di sentire di nuovo i pulsanti tattili, Titan Slim potrebbe essere l’unico modo per ottenere quella soluzione.

Non sappiamo nemmeno se Titan Slim funzionerà su Android o meno. Probabilmente accadrà, ma non ci sono ancora conferme.