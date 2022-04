Twitter restituisce la modifica che ha lasciato spazi vuoti invece dei tweet in linea eliminati

Twitter ha confermato di aver annullato una modifica che ha cambiato l’aspetto dei tweet eliminati incorporati su siti Web al di fuori di Twitter (grazie a Incorpora il tweet su Twitter per riferimento). Invece di lasciare uno spazio vuoto al posto dei tweet cancellati, il sito tornerà a visualizzare il testo originale del tweet.

Lo ha detto il portavoce di Twitter Remi Duhé in una dichiarazione inviata via email a il bordo. “Apprezziamo coloro che hanno condiviso le loro opinioni: il tuo feedback ci aiuta a migliorare Twitter”.

Se accedi a una pagina Web di terze parti che ha un Tweet incorporato (come questo da il bordo), vedrai che potrai nuovamente vedere il testo originale del Tweet, la data e il nome utente che lo ha pubblicato. Sulla base della risposta di Twitter, sembra che questa inversione sia solo temporanea poiché la società scopre un modo alternativo per visualizzare i tweet cancellati sui siti Web. Non è chiaro che tipo di “diverse opzioni” Twitter potrebbe provare, ma si spera che non includa il blocco completo delle informazioni associate al Tweet.

Mercoledì, Kevin Marks ha sottolineato Twitter sta iniziando tranquillamente a utilizzare JavaScript, molto probabilmente All’inizio di fine marzo – Per bloccare i tweet cancellati (nella foto sopra) incorporati in altri siti web. Ciò include i tweet di account che sono stati banditi o sospesi da Twitter, rendendo impossibile vedere i tweet incorporati da persone come Donald Trump, che Twitter è stato bandito l’anno scorso. Ciò ha avuto implicazioni molto significative per le notizie che includevano tweet cancellati o tweet di utenti esclusi, che di solito sono importanti per il contesto.

all’inizio di questa settimana, Twitter ha annunciato che sta lavorando su un tanto atteso pulsante “Modifica”.che solleva dubbi sul fatto che le persone possano abusare della funzione per modificare il contenuto di un tweet (incluso in linea) dopo che è già stato condiviso.